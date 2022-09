OPPO a montré un prototype d’un smartphone OPPO X avec un écran enroulable qui s’étend latéralement en 2021, donc on peut penser qu’elle sera la première à lancer une telle innovation. Il passe d’un téléphone de 6,7 pouces à une tablette de 7,4 pouces via un « cadre coulissant dynamique » motorisé, avec de multiples étapes entre les deux selon vos envies. L’un de ces concepts de téléphone à écran enroulable deviendra réalité dès l’année prochaine et nous avons hâte de voir lequel.

Le cabinet de recherche de Ross Young s’attend à ce que 22,7 millions de smartphones pliables se retrouvent dans les boutiques et les entrepôts en 2023 , car Samsung, Google, Motorola et d’autres marques chinoises sortiront pas moins de 23 nouveaux modèles de smartphones pliables l’année prochaine .