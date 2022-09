Waze propose une nouvelle expérience de conduite avec de l’humour

Alors que l’été touche à sa fin, où certains ont retrouvé les bancs de l’école et d’autres le chemin du bureau, les gens se préparent à vivre encore quelques mois de dur labeur avant les fêtes de fin d’année. Waze tente d’en tirer parti, mais de manière humoristique. L’expérience « Jargon pro » de Waze se moque des personnes que nous pouvons tous devenir au travail — des machines à acronymes, à jargon et à phrases d’accroche.

Les utilisateurs de Waze sur Android et iOS peuvent maintenant définir « Jargon pro » comme leur navigation vocale pour des remarques tout à fait pertinentes, telles que « Faites demi-tour, autrement dit “je reviens vers vous‘‘ou ‘Désolé j’étais en mute ! On n’attend plus personne ?’.

Certes, certaines d’entre elles pourraient être pires que la pire blague de votre collègue, mais certaines sont assez inspirées et je suis sûr que cela suscitera quelques rires. Au-delà de ces accroches amusantes, les utilisateurs de Waze peuvent également sélectionner leur humeur pour les heures de travail : Productif, Non productif, Sérieux et Décontracté.

Cette fois-ci, votre véhicule peut être transformé en avion en papier sur l’écran, mais seulement si vous voulez créer une ambiance de bureau complète.

Les nouveaux utilisateurs peuvent découvrir la nouvelle expérience ‘Jargon pro’ en se rendant sur Waze ou en cliquant sur ‘Mon Waze’ dans leur application et en appuyant sur la bannière ‘Conduisez dans un jargon pro’ pour l’activer. Bien entendu, la nouvelle expérience embarquée de Waze est disponible dans le monde entier, en anglais (États-Unis et Royaume-Uni) et en français, mais veillez à l’activer au plus vite car elle ne sera disponible que pour une durée limitée.