Pong, le premier jeu envisagé pour la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro

La Dynamic Island qui accompagne les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max d’Apple a fait sensation lorsqu’elle a été dévoilée la semaine dernière. La découpe en forme de pilule remplace l’encoche qui loge la caméra frontale et les capteurs Face ID, mais a également été conçue pour s’animer afin de devenir une partie de l’écran, transformant sa forme lorsqu’elle affiche des bribes d’informations utiles.

Apple a déclaré qu’elle ouvrirait la technologie Dynamic Island aux développeurs tiers pour voir ce qu’ils peuvent en faire, et si l’on peut s’attendre à ce que les applications grand public trouvent rapidement des moyens de l’intégrer, les petits développeurs réfléchissent déjà à la façon dont ils pourraient l’utiliser, eux aussi.

Repéré par MacRumors, le développeur de logiciels Kriss Smolka a imaginé un amusant jeu conceptuel pour la Dynamic Island et basé sur le classique des années 1970, Pong.

Comme vous pouvez le voir sur le tweet de Smolka, vous contrôlez la raquette (barre) en bas de l’écran, en la déplaçant de gauche à droite pour frapper la balle. Mais contrairement à Pong, vous voulez que la raquette statique en haut, qui est en fait la Dynamic Island, renvoie la balle.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!

🏝️ Hit The Island—our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d

—Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022