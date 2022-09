Le Kindle le moins cher d’Amazon prend enfin en charge l’USB-C et le mode sombre

Amazon met à jour son Kindle d’entrée de gamme pour la première fois depuis 2019, et le nouveau modèle apporte quelques mises à jour majeures, et une petite hausse de prix. Le Amazon Kindle (2022) dispose d’un écran à plus haute résolution, de plus de stockage et d’un port USB-C. Il est en précommande dès maintenant et sera expédié le 12 octobre 2022. Les prix commencent à 99,99 euros pour le nouveau Kindle.

« Avec un écran haute résolution qui offre trois fois plus de pixels que notre précédent Kindle de base, une recharge USB-C, 16 Go de stockage et une lumière frontale réglable intégrée, le nouveau Kindle ultra-léger est le dernier exemple de la façon dont nous continuons à apporter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils d’entrée de gamme pour qu’encore plus de clients puissent en profiter », a déclaré Kevin Keith, vice-président d’Amazon Devices and Services, dans un communiqué.

Les deux modèles sont dotés d’un écran E Ink de 6 pouces avec des lumières LED en façade pour éclairer l’écran, la prise en charge du mode sombre (avec du texte blanc sur un fond noir) et jusqu’à 6 semaines d’autonomie.

Les changements par rapport à la génération précédente sont les suivants :

un écran de 300 ppp (3 fois plus de pixels que l’ancien écran de 167 ppp)

16 Go de stockage intégré (contre 8 Go auparavant)

Port USB Type-C (remplace le port micro-USB du modèle 2019)

Prise en charge du Wi-Fi 5 (au lieu du Wi-Fi 4)

Amazon note que le nouveau Kindle est également livré avec un emballage 100 % recyclé (et recyclable), et que la liseuse électronique elle-même utilise 90 % de magnésium recyclé.

Plus proche du Kindle Paperwhite

Un dernier changement ? Le nouveau Kindle est un peu plus petit que l’ancien modèle, même si vous aurez du mal à voir la différence. Le modèle de cette année mesure 157,8 x 108,6 x 8 mm et pèse 158 g. La version de 2019 mesure 160 x 113 x 8,7 mm et pèse 174 g.

Maintenant que le Kindle d’entrée de gamme d’Amazon dispose d’un écran de 300 ppp, d’une lumière frontale, de 16 Go de stockage, de la prise en charge audio Bluetooth et d’un port USB Type-C, la frontière entre le Kindle et le Kindle Paperwhite, plus onéreux (à partir de 149,99 euros), commence à être un peu plus mince.

Mais le Paperwhite a encore quelques avantages. Il dispose d’un écran plus grand de 6,8 pouces, éclairé par 17 LED dont la température de couleur est réglable, ce qui vous permet de choisir des réglages de lumière plus chauds ou plus froids. Il a également un design « flush-front », ce qui signifie que l’écran n’est pas encastré derrière les cadres comme c’est le cas sur le Kindle de base. Et, le Kindle Paperwhite est classé IPX8 pour sa résistance à l’eau.

Le nouveau Kindle d’entrée de gamme, quant à lui, n’est pas étanche à l’eau et ne dispose que de 4 lumières LED avec possibilité de réglage de la luminosité, mais pas de possibilité de réglage de la quantité de lumière bleue émise.