Voici comment utiliser Discord sur votre Xbox One ou Xbox Series X|S

Discord est l’une des applications de chat les plus populaires auprès des joueurs. C’est aussi un moyen simple et facile de participer à des discussions vocales. Alors que Microsoft teste depuis des mois la version bêta de Discord sur ses consoles Xbox, le déploiement à grande échelle est effectif.

En effet, les joueurs Xbox vont enfin pouvoir utiliser Discord après que la fonctionnalité ait été initialement évoquée par des rumeurs, puis annoncée, puis lancée dans sa version bêta. Au lieu de devoir ouvrir l’application sur un autre appareil pendant une session de jeu, la nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d’exécuter l’application depuis la console elle-même.

La possibilité de parler à d’autres joueurs tout en jouant a toujours été un élément important des jeux en ligne. Cependant, le problème avec la conversation en jeu est qu’elle peut être limitée pour certains joueurs et parfois pas toujours très bonne.

La bonne nouvelle est que Discord va enfin faire son entrée sur la Xbox One et les Xbox Series X/Xbox Series S. Les joueurs pourront désormais discuter entre eux sur la console en arrière-plan tout en jouant à d’autres jeux.

La nouvelle intégration permet aux joueurs de se connecter sur davantage de canaux

Après que la fonctionnalité ait fait l’objet d’un test bêta en juillet, un article de Xbox indique que les discussions vocales sur Discord sont enfin ouvertes aux joueurs qui jouent sur la Xbox One, la Xbox Series X et la Xbox Series S. La nouvelle intégration permettra aux utilisateurs d’un plus grand nombre de canaux de communiquer entre eux.

La nouvelle intégration permettra aux utilisateurs de plusieurs canaux, à savoir la Xbox, le PC et le mobile, de rejoindre les mêmes canaux vocaux et de communiquer entre eux. Les joueurs n’ont qu’à suivre quelques étapes simples pour commencer. Pour pouvoir utiliser Discord sur la Xbox, les utilisateurs doivent d’abord relier leurs comptes Discord et Xbox. Les utilisateurs qui l’ont déjà fait devraient voir leur Gamertag apparaître chez les autres joueurs.

Si le Gamertag était déjà visible auparavant, les joueurs devront relier leurs comptes et approuver les autorisations vocales requises pour que l’intégration fonctionne. Les étapes suivantes peuvent être un peu compliquées, les joueurs doivent donc les suivre une par une.

Discord devrait améliorer le processus par la suite

La nouvelle intégration ne signifie pas que les joueurs n’auront plus besoin d’un PC ou d’un smartphone pour lancer des appels. Au lieu de cela, les joueurs devront commencer ou rejoindre des appels sur Discord via leur PC ou leur appareil mobile, puis transférer l’appel sur la Xbox.

Une fois que les joueurs auront lié leurs comptes, ils pourront voir un nouveau bouton « Rejoindre sur Xbox » apparaître sur Discord. En sélectionnant ce bouton, les joueurs pourront commencer le processus.

Après avoir cliqué sur le bouton, l’application Xbox s’affichera sur le smartphone de l’utilisateur et lui demandera quelle console il souhaite utiliser pour chatter. Après avoir sélectionné Xbox, les joueurs pourront mettre en œuvre la fonctionnalité et chatter sur leur console préférée.

Discord se réjouit de poursuivre son partenariat avec Microsoft afin de créer de meilleures expériences. Cela signifie que le processus pourrait être amélioré ultérieurement.