iOS 16 est désormais disponible avec quelques fonctionnalités clés

Apple publie aujourd’hui sa dernière version du système d’exploitation, iOS 16, pour les iPhone compatibles. Cette mise à jour gratuite comprend un nouvel écran de verrouillage avec des widgets, l’annulation de l’envoi et la modification d’iMessage, une nouvelle haptique du clavier, une nouvelle application Accueil et bien d’autres choses encore. iPadOS ne sera pas mis à jour vers la version 16 aujourd’hui, car elle sera livrée plus tard sous la forme d’une version iPadOS 16.1.

Voici les appareils compatibles avec iOS 16 :

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 Mini

iPhone 13 Pro / Pro Max

iPhone 12, 12 Mini

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 12 Pro Max

iPhone XS, XS Max

iPhone X, XR

iPhone 8, 8 Plus

iPhone SE (seconde génération et plus récent)

L’écran de verrouillage est l’endroit où l’on peut voir la plupart des améliorations évidentes d’iOS 16. Vous pouvez désormais ajouter des widgets à l’écran de verrouillage, et ils peuvent agir comme un moyen de présenter les notifications. Sur les modèles iPhone 14 Pro, ces widgets apparaîtront même lorsque l’appareil est éteint grâce à un nouvel affichage Always-on Display.

Si vous êtes un utilisateur quotidien d’iMessage, alors il y a une variété d’améliorations avec iOS 16 pour vous satisfaire. Vous pouvez désormais modifier un message jusqu’à 15 minutes après l’avoir envoyé, et vous pouvez même annuler tout message jusqu’à 2 minutes après l’avoir envoyé. Apple a également ajouté une fonction « marquer comme non lu » afin que vous puissiez vous souvenir de répondre plus tard aux messages. Si vous êtes un adepte des messages audio, iOS 16 ajoute la possibilité d’effectuer une avance rapide ou un retour en arrière lorsque vous les écoutez.

Les utilisateurs de l’application Mail intégrée d’Apple disposeront d’une nouvelle option d’envoi programmé dans iOS 16, ainsi que de la possibilité d’annuler rapidement un e-mail juste après son envoi. Il y a aussi une fonction « me rappeler » pour que les e-mails reviennent en haut de votre boîte de réception et que les anciens e-mails envoyés apparaissent en haut de votre boîte de réception (tout comme Gmail) pour vous inciter à envoyer des messages de suivi.

L’une des meilleures améliorations d’iOS 16 est l’haptique intégrée au clavier, qui vous permet de ressentir des vibrations lorsque vous tapez. Auparavant, l’haptique n’était disponible qu’à l’intérieur des applications ou lorsque vous activiez des fonctions comme la lampe de poche depuis l’écran de verrouillage. Vous pouvez activer les nouvelles fonctions haptiques dans la zone des paramètres d’iOS 16.

iOS 16 comprend également une application Accueil repensée avec de nouvelles vues de la caméra et des widgets sur l’écran de verrouillage, ainsi que la possibilité de contrôler une Apple Watch depuis un iPhone. Si vous avez l’habitude de copier du texte à partir d’une photo, vous pourrez désormais faire de même dans les vidéos dans iOS 16. Cette dernière mise à jour de l’OS comprend également des améliorations de l’application Santé, où vous pouvez désormais créer une liste de médicaments pour suivre les médicaments, les vitamines et les suppléments.

Quelques fonctionnalités arriveront plus tard

Pour les personnes soucieuses de leur vie privée, Apple ajoute un mode verrouillage à iOS 16, qui ajoute une protection « extrême » pour les personnes susceptibles d’être ciblées par des logiciels espions commandités par l’État. Le mode verrouillage bloque les pièces jointes des messages, désactive l’aperçu des liens, désactive par défaut certaines technologies de navigation sur le Web et bloque même les appels FaceTime provenant de numéros inconnus.

Tout comme pour iOS 15, toutes les fonctionnalités annoncées d’iOS 16 n’arrivent pas immédiatement aujourd’hui. Apple lancera sa photothèque iCloud partagée pour les familles plus tard dans l’année, par exemple, qui vous permettra de créer et de partager une photothèque iCloud distincte avec un maximum de 5 autres membres de la famille. Une version de nouvelle génération de CarPlay n’arrivera pas non plus avant que les voitures compatibles soient annoncées « à la fin de 2023 ».