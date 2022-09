Comment installer iOS 16: voici un guide pas à pas

Félicitations, vous êtes maintenant sur iOS 16 ! Pour découvrir toutes les nouvelles fonctionnalités qu’elle apporte, n’hésitez pas à consulter la page iOS 16 officielle . En résumé , il s’agit d’écrans de verrouillage personnalisables avec des widgets analogues à ceux de l’Apple Watch, d’une amélioration du fonctionnement des notifications, de leur emplacement et de la façon dont vous interagissez avec elles, d’améliorations de l’application Messages et de nombreuses améliorations de la qualité de vie en général.

L’événement d’Apple dédié à l’iPhone 14 est déjà de l’histoire ancienne, et comme d’habitude, avec les nouveaux smartphones vient une nouvelle mise à jour logicielle pour tous les nouveaux iPhone modernes, à savoir iOS 16 . Si vous cherchez de l’aide pour mettre votre iPhone à jour vers iOS 16, vous êtes au bon endroit ! Voici un guide, ainsi que quelques conseils et astuces qui pourraient vous être utiles.