Chrome va remanier son désuet menu d’applications pour s’aligner sur Edge

Google Chrome permet depuis des années d’enregistrer des sites en tant que raccourcis d’applications, mais la page intégrée Apps n’a pas été mise à jour ou améliorée depuis des années. Cela pourrait bientôt changer.

Le menu « Apps » de Chrome, accessible depuis la barre de signets (si vous n’avez pas désactivé le bouton) ou depuis chrome://apps, a été créé à l’origine pour organiser les applications Web et les applications du Chrome Web Store. Google a commencé à supprimer progressivement les applications du Chrome Web Store en 2020, et les raccourcis des applications Web sont désormais plus souvent ouverts à partir de la liste des applications du système — le menu Démarrer sous Windows, le Dock/Launchpad sous macOS, etc.

En conséquence, la page Apps de Chrome n’a pas été mise à jour depuis des années et son design est obsolète.

Google travaille actuellement à la refonte du menu Apps dans Chrome, selon des informations sur le Chromium Gerrit repérées par Chrome Story.

L’équipe de développement du navigateur prévoit d’ajouter davantage d’options, notamment la possibilité de modifier les autorisations auxquelles une application Web peut accéder et d’ouvrir rapidement les paramètres d’une application donnée (le cas échéant). Le design a également été mis à jour avec des icônes d’applications arrondies et plus espacées, ce qui correspond à l’apparence de Chrome OS.

Pas encore disponible pour tous

La nouvelle page d’applications améliorera également la gestion multi-appareils, à l’instar des récentes modifications apportées aux applications Web dans Microsoft Edge. Chrome synchronise déjà la liste des applications Web installées, tout comme l’historique du navigateur et les extensions, mais elles sont affichées avec une icône monochrome lorsqu’elles ne sont pas installées sur votre ordinateur actuel. Il sera toujours facile de réinstaller un raccourci d’application Web (elles ne seront pas installées automatiquement), et Google ajoutera une option de menu pour désinstaller une application Web spécifique de tous vos appareils.

Il n’y a pas encore de calendrier précis sur la date à laquelle le nouveau design sera déployé pour tout le monde. Elle sera d’abord disponible pour être testée en tant que flag de fonctionnalité, sous le nom de « enable-desktop-pwas-app-home-page » sur chrome://flags.