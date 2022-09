Un jeu Assassin’s Creed à monde ouvert arrive sur mobile

Outre les détails concernant Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft a confirmé l’arrivée prochaine d’un nouveau jeu d’action-RPG Assassin’s Creed en monde ouvert sur les appareils mobiles. Le développeur du jeu a révélé avec enthousiasme qu’il s’agira du tout premier jeu Assassin’s Creed (AC) en monde ouvert sur mobile, et vous ne pouvez pas comprendre notre excitation.

Comme vous pouvez le constater, le prochain jeu AC pour appareils mobiles n’a pas encore de nom officiel. Ce jeu mobile est actuellement appelé Assassin’s Creed Codename Jade, tout comme les autres jeux qui rejoindront la franchise dans le cadre du projet Infinity à l’avenir.

Le compte Twitter officiel d’Assassin’s Creed a partagé la bande-annonce du prochain titre mobile, et vous pouvez la regarder ici même. Comme vous pouvez le voir dans la légende du tweet, le jeu mobile se déroulera dans la Chine ancienne, et le décor est absolument magnifique dans la bande-annonce.

Take Assassin’s Creed everywhere you go with Assassin’s Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR

—Assassin’s Creed (@assassinscreed) September 10, 2022