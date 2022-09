Une vidéo montre le Quest Pro un mois avant son lancement

Ramiro Cardenas a posté des images dans le groupe Facebook « Oculus Quest 2 » qui semblaient montrer l’emballage du Quest Pro portant la mention « NOT FOR RESALE—ENGINEERING SAMPLE ». Cardenas affirme que les boîtes ont été laissées dans l’hôtel où il travaille. L’emballage ressemble à celui du Quest 2, et comme pour le Quest 2, la taille de stockage est indiquée en haut à droite — dans ce cas, 256 Go.

Tout le monde n’a pas cru que les images étaient réelles, alors Cardenas s’est enregistré en train de déballer le casque et l’a posté sur sa page. Le casque semble avoir cinq caméras externes — trois à l’avant et une de chaque côté. Comme on pouvait le voir dans la vidéo de teasing originale de Meta, les nouveaux contrôleurs abandonnent les anneaux de suivi en faveur de caméras embarquées pour un suivi indépendant de l’intérieur vers l’extérieur.

Meta fait toujours référence au Quest Pro en tant que projet Cambria — le nom de code donné lorsqu’il a été annoncé à la Connect 2021. La société a révélé en mai que son prix serait « nettement » supérieur à 800 dollars. Mark Zuckerberg a déclaré aux investisseurs que le marché cible était celui des télétravailleurs, et un mémo interne qui a fait l’objet d’une fuite le décrit comme étant destiné à la « réalité mixte de qualité industrielle/prosommateur » — bien qu’il puisse également exécuter l’actuel contenu Quest.

Il existait déjà des preuves irréfutables que le nom du produit du projet Cambria était Quest Pro. Zuckerberg a utilisé le nom dans une interview l’année dernière, et les unités entre les mains des développeurs accèdent déjà au contenu WebXR.

La visière plus fine du Quest Pro est obtenue grâce à de nouvelles lentilles, qui prennent en charge des écrans plus petits avec un espace plus étroit entre les panneaux et les lentilles. De telles lentilles à dioptriques réglables sont déjà utilisées dans le Vive Flow de HTC.

Une sortie en octobre ?

Meta a annoncé qu’il avait intégré un système de suivi des yeux et des visages pour piloter les avatars dans les expériences sociales, ainsi que des caméras à résolution beaucoup plus élevée, avec une transparence des couleurs et un capteur de profondeur pour la réalité mixte.

En avril dernier, Ming-Chi Kuo a affirmé que le casque serait équipé de deux panneaux LCD Mini-LED d’une résolution de 2 160 × 2 160 pixels, contre moins de 1 832 × 1 920 pixels par œil pour les écrans LCD standards du Quest 2. Les journaux d’importation suggèrent qu’il sera doté de 12 Go de RAM, contre 6 Go pour le Quest 2.

Il y a deux semaines, Mark Zuckerberg a déclaré à Joe Rogan que le prochain casque de la société sortirait en octobre, faisant certainement référence au Quest Pro. Connect, la conférence annuelle AR/VR de Meta, est prévue pour le 11 octobre.