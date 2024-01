Assassin’s Creed se dirige vers le Japon avec codename RED en 2024

Un nouveau jeu à succès dans l’univers AC, dont le nom de code est Assassin’s Creee Red, semble avoir été confirmé pour cette année dans un message publié sur LinkedIn par Arisa Lagunzad (Business Development and Brand Partnership), une employée d’Ubisoft.

Le message initial était le suivant :

« Assassin’s Creed, le titre AAA le plus apprécié d’Ubisoft avec plus de 200 millions de joueurs en tant que franchise, se déroulera enfin au Japon. Comme un terrain de jeu ! Le Japon était la culture et l’histoire la plus demandée par les fans d’AC. Nous recherchons un partenaire de sponsoring pour ce titre Assassin’s Creed Codename RED pour l’année prochaine. Assassin’s Creed est en train de se développer sur le front du multimédia, avec des podcasts et des séries de mangas. Souhaitez-vous vous associer à la plus grande superproduction de 2024 ? J’aimerais que vous me contactiez ! ».

Le message a apparemment été modifié pour supprimer le « pour 2024 », mais si nous savons une chose à propos d’Internet, c’est que quelqu’un fait des captures d’écran de tout ce qui se passe.

D’autres fuites postées sur X par BunnyTheVillian, un créateur de contenu et partenaire d’Ubisoft, qui affirme disposer d’une source fiable, affirment que :

[New] #AssassinsCreed Red 🇯🇵

🔸It will be the most enjoyable game in the franchise.

🔸World premiere trailer in May 2024.

🔸Gameplay showcase (Ubi Forward) in July 2024.

🔸Official release in November 2024.

Info came to me by a trusted source and I wanted to share it with you! pic.twitter.com/bQQzhOIe4m

