Voici pourquoi les nouveaux AirPods Pro pourraient mieux s’adapter à votre oreille

Les nouveaux AirPods Pro de seconde génération d’Apple semblent répondre à une plainte courante des utilisateurs d’AirPods Pro : mes AirPods Pro ne me vont pas.

Vous avez peut-être de la chance si vous hésitez à acheter les nouveaux AirPods Pro d’Apple parce que vos conduits auditifs sont étroits. En effet, le nouveau modèle d’écouteurs sans fil comprend un petit embout en silicone supplémentaire pour atténuer le problème des AirPods qui ne sont pas bien ajustés et tombent des oreilles des utilisateurs.

Selon le site Web d’Apple, la deuxième génération des AirPods Pro est livrée avec quatre paires d’embouts en silicone, dont la nouvelle taille extra-petite (XS). Les trois autres tailles sont : petite, moyenne et grande. La variété des tailles a pour but de fournir à chaque personne un joint acoustique qui améliore la qualité audio et maintient les écouteurs en place.

Les personnes dont les conduits auditifs sont plus petits peuvent trouver que l’embout extra-petit résout le problème des AirPods mal ajustés. Souvent, les gens ne réalisent pas que leurs conduits auditifs sont trop étroits pour les embouts qu’ils utilisent et interprètent la chute des AirPods comme un signe que les embouts qu’ils utilisent sont trop petits, et non trop grands.

Pour vous assurer que vous utilisez la bonne taille d’embout pour vos AirPods Pros, Apple propose le test d’ajustement des embouts auriculaires auquel vous pouvez accéder dans les paramètres Bluetooth d’iOS. En quelques secondes, votre iPhone peut détecter si vous avez ou non la meilleure étanchéité possible et vous recommander d’essayer un autre jeu d’embouts si nécessaire.

Disponible en précommande

Les AirPods Pro de seconde génération sont également livrés avec un nouvel étui de chargement MagSafe qui comprend un haut-parleur pour la fonction Localiser et des alertes pour l’appairage et la batterie faible, un crochet pour attacher une lanière, et la possibilité de charger en utilisant un chargeur Apple Watch.

Les AirPods Pro de seconde génération sont disponibles en précommande auprès d’Apple depuis le vendredi 9 septembre, et commenceront à être livrés aux clients le vendredi 23 septembre.