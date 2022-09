Le lancement du smartphone de gaming Sony Xperia est prévu pour le 12 septembre

Sony vient de présenter le Xperia 5 IV, un nouveau flagship compact, et il semble maintenant que la société a beaucoup plus en réserve pour nous. Sony Xperia a prévu une annonce de produit pour le 12 septembre.

La marque a laissé échapper des indices sur le produit en utilisant le hashtag #BornToGame sur les réseaux sociaux. La déclaration suivante a été incluse dans le tweet qui contenait une brève vidéo de teasing envoyée par le compte officiel Twitter de Sony Xperia : « Né pour apprécier le jeu développé spécifiquement pour l’usage des joueurs professionnels et des streamers ».

Were you #BornToGame?

Don’t miss our next exciting announcement at Sony Xperia YouTube on September 12th 2022, 13:00 Japan Time.#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement

