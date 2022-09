Apple apporte la connectivité satellitaire à l’iPhone 14

L’attente est enfin terminée. Ce mercredi, Apple a annoncé sa gamme d’iPhone 14. L’événement a été baptisé « Far out » et a fait allusion à un thème cosmique persistant. Pourquoi, me direz-vous ? Parce qu’Apple nous emmène dans l’espace avec l’iPhone 14.

Si les nouveaux smartphones apportent beaucoup de choses, l’une des caractéristiques les plus intéressantes de la gamme d’iPhone 14 de cette année est la connectivité par satellite. Apparemment, Apple a travaillé sur l’aspect matériel de cette fonctionnalité depuis un certain temps, car de nombreux analystes avaient prédit à l’origine que cette fonctionnalité ferait ses débuts avec l’iPhone 13.

Ils se sont juste un peu trompés. Un an plus tard, elle est enfin là. L’objectif principal de la connectivité par satellite, ou Emergency SOS via Satellite, est de faciliter les appels et les messages texte dans des endroits où la connectivité cellulaire traditionnelle n’est pas disponible. Cela est particulièrement utile (pour le dire à la légère) en cas d’urgence, lorsque des circonstances graves exigent une action immédiate.

Selon Apple, les antennes de l’iPhone 14 peuvent désormais se connecter aux fréquences satellites. Dans les zones où les utilisateurs ne bénéficient pas d’une couverture cellulaire, un simple balayage du ciel pourrait faciliter l’envoi d’un court message texte en moins de 15 secondes.

Il convient de noter que ce délai s’entend dans des circonstances idéales.

Pas encore disponible en France

L’appareil guidera l’utilisateur sur la façon de positionner le smartphone afin de lui permettre de localiser les satellites dans le ciel. Ensuite, l’appareil doit être dirigé directement vers l’un d’eux pour pouvoir se connecter. Ce n’est qu’alors que le message texte sera délivré. En outre, Emergency SOS via Satellite dispose d’une interface intégrée qui facilite le contact direct avec les prestataires de services d’urgence.

Sur une note moins affligeante, cette fonctionnalité fonctionne également avec l’application Localiser, permettant aux utilisateurs de partager leur localisation précise même lorsqu’ils sont en dehors de la couverture cellulaire. Emergency SOS via Satellite sera gratuit pendant les deux premières années, puis fonctionnera probablement sur la base d’un abonnement.

Il convient de note que cette fonctionnalité n’est pas disponible en France — uniquement aux États-Unis et au Canada.