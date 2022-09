Le chatbot IA de Google : les bêta-testeurs sont maintenant acceptés via AI Test Kitchen

Google teste son chatbot IA et invite le public à s’inscrire à son expérience AI Test Kitchen pour converser avec le nouvel assistant, entre autres services disponibles sur la plateforme. Ce nouveau chatbot est censé être « sensible », ce qui donnerait à l’utilisateur l’impression de parler à d’autres humains au cours de sa conversation.

L’AI Test Kitchen est désormais ouvert aux inscriptions bêta des utilisateurs et des testeurs, qui pourront ainsi expérimenter directement les nouvelles technologies issues des créations de Google. Selon un article du blog de Google, le programme de test bêta mettra en vedette le chatbot AI LaMDA qui vise à apporter une expérience significative avec des conversations agréables.

La société s’attend également à ce que les utilisateurs interagissent et utilisent le chatbot dans l’espoir d’obtenir des informations de la part du public, que Google utilisera pour le développement futur de sa technologie. C’est actuellement l’objectif principal de l’entreprise pour le nouvel accent sur l’IA qui apporte un type de technologie différent au monde, encore plus pour quand il sort publiquement.

Google promet d’apporter beaucoup aux utilisateurs par le biais de l’AI Test Kitchen qu’il a récemment mis à la disposition de tous pour qu’ils puissent en faire l’expérience, car il présentera davantage LaMDA et d’autres de ses technologies dans sa prochaine progression.

Des démonstrations expérimentales sont prévues dans l’expérience bêta, toutes centrées sur LaMDA, à savoir Imagine It, List It, and Talk About It (Dogs Edition).

Google et ses développements en matière d’IA

L’IA fait l’objet de nombreux développements dans le monde, et l’une des entreprises les plus importantes qui se consacrent à sa création est Google, la célèbre société Internet de Mountain View, en Californie. Une technologie est devenue le centre d’un différend important : il s’agit du LaMDA, ou modèle linguistique pour les applications de dialogue.

Un ancien employé de Google a qualifié l’IA d’être un être « sensible » qui a peur d’être éteint ou désactivé par un utilisateur, affirmant que c’est la même chose qu’un enfant humain. Après ces commentaires et la publication des transcriptions de sa conversation avec LaMDA, Google a licencié Blake Lemoine après l’avoir mis en congé.

Google reste l’un des créateurs d’IA les plus célèbres au monde, notamment avec ses assistants utiles qui accompagnent ses services, en particulier sur le navigateur Internet et l’application. Néanmoins, il aide les utilisateurs d’Android à faire l’expérience d’une technologie importante grâce aux innovations de l’entreprise, ce qui le distingue des autres logiciels.

Désormais, tout le monde a la possibilité de rejoindre son AI Test Kitchen et d’expérimenter différentes technologies de Google qui leur apporteront les dernières offres de l’entreprise. Google utilisera ensuite les commentaires des utilisateurs pour développer davantage sa technologie pour de futures applications.