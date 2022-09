Voici le Sony Xperia 5 IV offre des fonctionnalités puissantes aux trois caméras arrière

Dans un monde qui se prépare à l’arrivée d’une nouvelle série d’iPhone, Sony renouvelle son smartphone « compact » pour une nouvelle saison avec l’annonce du Xperia 5 IV. Le Xperia 5 IV est un peu plus petit que le 1 IV en termes de taille, de prix et de fonctionnalités, mais il met également l’accent sur la parité de son système de caméras. Ce nouveau smartphone fait office de fleuron d’entrée de gamme de Sony, se plaçant derrière les Xperia Pro-I et Xperia 1 IV.

Sony s’est taillé un créneau pour ses smartphones haut de gamme qui s’adressent principalement aux professionnels, mais le Xperia 5 IV vise à apporter certaines de ces caractéristiques phares à un public plus large, mais dans un format plus facile à aborder. Concernant l’emballage, Sony ne se contente pas de se passer du chargeur dans la boîte, mais abandonne également le câble USB Type-C dans un effort prolongé pour annuler son impact environnemental dès que possible.

Le Xperia 5 IV est calqué sur les précédents smartphones Xperia de Sony : un sandwich de verre et de métal avec quelques bords en haut et en bas de l’écran, mais pas de trou ou d’encoche, ce qui pourrait plaire aux puristes. Avec un capteur d’empreintes digitales incrusté au bouton d’accueil, ainsi qu’un bouton d’obturateur physique, le Xperia 5 IV est un smartphone que les fans de Sony trouveront profondément familier.

Cependant, Sony a amélioré des tonnes de choses. L’une des principales choses intrigantes sur le Xperia 5 IV est sa caméra.

Gros focus sur la photo

Cela signifie que les trois caméras arrière du téléphone — large standard, ultra-large et téléobjectif — comprennent l’excellent Real-time Eye AF de la société pour de meilleurs portraits et sont capables de prendre des photos en rafale à des vitesses très rapides, même si le HDR est activé. Il possède d’autres spécifications phares pour soutenir les caractéristiques de son appareil photo, et il est proposé à un prix tout aussi phare : 1 049 euros.

Le Xperia 5 IV comprend un objectif standard de 24 mm, un objectif ultra-large de 16 mm et un téléobjectif de 60 mm sur le panneau arrière. Chacun d’eux utilise un capteur de 12 mégapixels, soit une résolution inférieure à celle de la plupart des appareils phares de 50 ou même 100 mégapixels de nos jours. D’ailleurs, même Apple semble vouloir s’éloigner des capteurs de 12 mégapixels.

Chacune de ces caméras arrière est capable d’atteindre une vitesse de lecture de 120 images par seconde, ce qui permet d’enregistrer des vidéos en 4K à 120 fps sur chacune d’elles. Elles peuvent également prendre des photos à 20 fps avec l’autofocus, l’exposition automatique et le HDR. Il y a également un nouveau capteur de 12 mégapixels dans la caméra frontale.

Un prix premium

En dehors des caractéristiques photographiques, le Xperia 5 IV comprend un écran OLED de 6,1 pouces d’une résolution 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un grand facteur de forme 21:9, un chipset Snapdragon 8 Gen 1, et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. Il est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un indice de protection IP65/68.

En outre, on retrouve une prise casque et un emplacement pour carte microSD, deux caractéristiques qui disparaissent de nos jours. Il prend en charge la 5G sub-6GHz (pas de mmWave) et est équipé de nouveaux haut-parleurs stéréo plus puissants.

Le Xperia 5 IV sera disponible courant septembre 2022 chez les revendeurs et opérateurs habituels. Il sera disponible en noir, vert et blanc écru. Dans le cadre de la sortie officielle, Sony offrira une offre de lancement pour accompagner le Xperia 5 IV, une paire de LinkBuds S de Sony gratuitement, ce qui semble être une bonne affaire !