Du code Android fait allusion à une Pixel Tablet Pro et à un smartphone Pixel pliable

Google organise un événement le mois prochain pour lancer officiellement les smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que la première Pixel Watch. Mais des détails sur les appareils Pixel à venir après octobre commencent également à émerger.

Kuba Wojciechowski a fouillé dans le code source de la mise à jour bêta Android 13 QPR1 récemment publiée, et a trouvé plusieurs indices sur les nouveaux smartphones et tablettes Google Pixel.

C’est la même personne qui a récemment trouvé un code suggérant que la tablette Pixel (dont Google a mentionné qu’elle arriverait début 2023) sera un appareil uniquement Wi-Fi avec un processeur Google Tensor et des caméras avant et arrière de 8 mégapixels, ce qui suggère qu’il s’agira d’une tablette abordable ou de milieu de gamme.

Maintenant, Wojciechowski dit qu’il pourrait y avoir une seconde tablette Pixel. Il s’agirait très probablement d’une Pixel Tablet Pro, désignée par les noms de code « T6Pro » ou « tangorpro ». Ce modèle devrait avoir de meilleures spécifications que la traditionnelle Pixel Tablet, désignée par « T6 » ou « tangor ».

Google has released the first beta for Android 13 QPR1 beta today and with it a lot of updated code, including new camera drivers, revealing some details about their upcoming products. I have found some details about a yet-unknown foldable, another tablet and more 👇 pic.twitter.com/z5dtKAEv43

—Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022