Le Galaxy S23 Ultra devrait se vanter d’un merveilleux capteur photo de 200 mégapixels

Cela fait un moment que Samsung a annoncé son capteur de 200 mégapixels et il est fort probable que le prochain smartphone haut de gamme de la société sud-coréenne, le Galaxy S23 Ultra, sera doté de ce capteur photo. Ce n’est apparemment pas la même chose que les versions HP1 et HP3 que la société a déjà annoncées et il y avait quelques spéculations que le capteur de 200 mégapixels destiné au Galaxy S23 Ultra serait vraiment grand, mais ce n’est apparemment pas le cas.

Les constructeurs de smartphones ont une limite de taille qui les empêche d’équiper leurs smartphones de très grands capteurs. Ces derniers temps, nous avons vu des entreprises utiliser une technique appelée « pixel binning », par laquelle des pixels individuels plus petits sont combinés pour agir comme un seul gros pixel et produire des images plus détaillées.

Par exemple, même si le Galaxy S22 Ultra possède un capteur photo de 108 mégapixels, il prend des images de 12 mégapixels par défaut. De même, le nouveau iPhone 14 Pro d’Apple, doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, produit des clichés de 12 mégapixels, et ce, en combinant les données de photosites de 1,22 μm pour obtenir des images comparables à celles d’un capteur doté de pixels de 2,44 μm.

Cependant, de telles astuces ne peuvent pas aller bien loin et, à un moment donné, la physique rattrapera son retard et les capteurs photo devront s’agrandir pour loger davantage de mégapixels. Ainsi, s’il est peu probable que le monstrueux capteur de 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra soit de la même taille que le capteur de 108 mégapixels du S22 Ultra, la bonne nouvelle est que l’augmentation sera presque insignifiante.

Cette information émane de Ice Universe qui mentionne qu’il est sûr à 100 % que la caméra principale de 200 mégapixels du S23 Ultra aura une taille de 1/1.3 pouces et qu’elle aura des pixels de 0,6 μm et une plus grande ouverture de f/1.7 pour attraper davantage de lumière. Pour référence, le capteur de 108 mégapixels du S22 Ultra est de 1/1.33 pouces avec des pixels de 0,8 µm et une ouverture f/1.8.

Do not believe any imaginary news, everything is subject to me.

100% confirmed, S23 Ultra main camera:

< 200MP,0.6μm,1/1.3″,F1.7 >

It’s only slightly bigger than the iPhone 14 Pro and smaller than other Android flagship phone sensors in 2023. pic.twitter.com/UeHH5C6aJo — Ice universe (@UniverseIce) September 10, 2022

D’autres changements ?

Il ajoute qu’il sera seulement un peu plus grand que la caméra principale de 48 mégapixels de l’iPhone 14 Pro qui, selon lui, mesure également 1/1,3 pouces. Il est possible qu’il soit plus petit que les capteurs de certains smartphones Android concurrents qui sortiront l’année prochaine. Il fait peut-être référence à des smartphones qui pourraient utiliser des capteurs de 1 pouce.

Le nombre de mégapixels est toujours considéré par de nombreux acheteurs comme un critère de référence pour déterminer la qualité d’une caméra. En fin de compte, il existe de nombreux facteurs qui influencent la qualité de l’image autre que les mégapixels, notamment la taille du capteur, car un capteur plus grand peut contenir plus de pixels et capturer plus de détails.

Selon les rumeurs, le Galaxy S23 Ultra conserverait les capteurs téléobjectifs de 10 mégapixels du S22 Ultra avec un zoom optique 10x et 3x. On ne sait rien sur le capteur photo ultra-large. La société devrait également utiliser des logiciels intelligents pour aider le S23 Ultra à fournir des images et des vidéos nettement meilleures. On peut supposer qu’il surpassera la plupart des smartphones avec sa nouvelle caméra.