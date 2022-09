Le socle de charge de la tablette Pixel Tablet apparaît dans la dernière bêta d’Android 13

La sortie tant attendue d’Android 13 QPR1 Beta 1 est là, relançant le programme bêta dormant de Google et nous suppliant virtuellement d’apprendre ses secrets pour l’avenir du système d’exploitation et au-delà. En plus du logiciel actuel, que nous et les autres bêta-testeurs continuerons à essayer, la publication d’aujourd’hui nous donne également un aperçu d’un futur appareil Pixel.

Nous ne savions pas grand-chose de la Pixel Tablet que Google a présentée à la I/O 2022, mais maintenant nous en savons plus, car l’animation de la tablette Pixel possible dans Android 13 QPR1 montre que la firme se prépare à une action d’ancrage.

La bêta 1 d’Android 13 QPR1 comporte une animation représentant la tablette Pixel en fonctionnement, selon le développeur Kuba Wojciechowski et l’utilisateur de Twitter Mishaal Rahman. Avant l’annonce de la tablette lors de la I/O, des rumeurs ont circulé au sujet d’une tablette avec un dock qui pourrait faire office de hub pour la maison connectée. Les bords de la tablette Pixel semblent analogues à ceux du Nest Hub, d’où la caractéristique longtemps soupçonnée qu’ils étaient les mêmes.

Deux animations illustrent une tablette et un dock. La première montre une tablette sur un socle de charge. L’animation ne montre pas si ce dock est doté d’un haut-parleur semblable à celui du Nest Hub. La deuxième animation montre l’activation de Google Assistant, alors que l’écran de la tablette est éteint.

Another animation called “Assistant OOBE — Tablet Works While Charging” pic.twitter.com/r1CUgJ4aXI — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

Une page de configuration montre comment utiliser le futur appareil de Google. Google Assistant fonctionne avec l’écran éteint et verrouillé, diffusant de la musique ou des vidéos sur l’écran de verrouillage. Il est capable de personnaliser l’écran ancré à l’aide de cadrans d’horloge, de photographies, etc.

Dans l’ensemble, il semble être un bon remplacement pour le Nest Hub Max, car il combine un écran fixe assez grand avec toutes les caractéristiques d’une véritable tablette Android, y compris la portabilité. La première tablette à grand écran de Google depuis la Pixel Slate sera alimentée par la puce Tensor de première génération.

Cela en fera un appareil à faible coût capable de concurrencer l’iPad et la gamme Fire d’Amazon. Bien que le lancement soit encore dans plusieurs mois, qui sait si l’événement Made By Google en octobre fournira des indices supplémentaires au fil des jours.