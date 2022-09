by

Comment regarder l’événement « Far Out » d’Apple sur l’iPhone 14 le 7 septembre

À de très rares exceptions près, les grands événements annuels de lancement d’iPhone d’Apple arrivent avec une telle régularité que vous pouvez presque définir votre calendrier en fonction d’eux — et cette année ne fait pas exception. C’est la saison où Apple s’apprête une fois de plus à dévoiler sa gamme d’iPhone de nouvelle génération, ainsi que de nouveaux modèles d’Apple Watch et peut-être même une suite très attendue de ses AirPods Pro.

Bien qu’il y ait eu quelques spéculations selon lesquelles Apple aurait choisi d’être un peu fantaisiste et de choisir le 14 septembre pour annoncer le lancement de l’iPhone 14, cette date plus précoce est plus conforme au calendrier habituel des événements automnal d’Apple. En fait, le lancement de l’iPhone 13, qui a eu lieu le 14, était la dernière date de septembre qu’Apple ait jamais choisie pour un événement dédié à l’iPhone.

D’autre part, la date du 7 septembre de cette année est également la plus précoce qu’Apple ait jamais retenue pour un événement dédié à sa gamme d’iPhone, correspondant à l’annonce de l’iPhone 7 en 2016. À l’exception de 2020, où des problèmes liés à une pandémie ont contraint Apple à repousser le lancement de son iPhone en octobre, tous les événements liés à l’iPhone de la dernière décennie ont eu lieu entre le 7 et le 14 septembre, généralement un mardi, sauf lorsque celui-ci suit le week-end de la fête du Travail ou tombe le 11 septembre.

Comment regarder l’événement Far Out d’Apple ?

L’événement Apple de cette année, dont le slogan est « Far Out », se tiendra le 7 septembre 2022, à 19 heures, heure de Paris.

Comme pour presque tous les événements médiatiques d’Apple, une version vidéo de l’événement sera partagée en direct sur le site Web d’Apple. Cependant, cet événement marque la première fois depuis la pandémie qu’Apple organise également un événement en personne où les membres de la presse et des médias pourront voir les nouveaux gadgets lors d’un rassemblement physique.

Si vous comptez suivre l’événement depuis chez vous, le site Web d’Apple est l’un des meilleurs moyens de le faire. Mais, ce n’est pas le seul endroit où vous pouvez le faire.

L’approche la plus directe est la chaîne YouTube d’Apple, où l’événement en direct a déjà été programmé de sorte que vous pouvez l’ajouter à vos favoris pour y accéder facilement mercredi.

Puisqu’il s’agit de YouTube, cela fonctionnera sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web moderne ou de l’application YouTube. Toutefois, si vous souhaitez regarder sur votre Apple TV, votre iPhone ou votre iPad, Apple diffusera également l’événement dans sa propre application TV. Il n’est pas encore apparu dans cette application, mais attendez-vous à ce qu’il soit mis en évidence aux côtés de vos séries TV préférées sur Apple TV+ mardi après-midi ou mercredi matin.

Après l’événement, vous pourrez accéder à une rediffusion sur la chaîne YouTube d’Apple, sur la page Apple Events ou en recherchant l’événement dans l’application TV d’Apple ou dans le podcast Apple Events.

À quoi faut-il s’attendre lors de l’événement de septembre d’Apple ?

Bien que rien ne soit jamais certain avant que les dirigeants d’Apple ne montent sur scène pour le présenter, suffisamment de rumeurs et de fuites ont circulé pour nous donner une idée générale de ce qui sera présenté mercredi.

Nouvelle série d’iPhone : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

Attendez-vous à ce qu’Apple lance quatre nouveaux modèles d’iPhone 14. Trois d’entre eux seront des successeurs directs de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, adoptant probablement les mêmes normes de dénomination : un iPhone 14 de 6,1 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Cependant, cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple change un peu les choses, en abandonnant l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces, une taille qui s’est malheureusement avérée moins populaire que beaucoup l’espéraient, en faveur d’un modèle de base de 6,7 pouces pour correspondre à l’iPhone 14 Pro Max. La plupart des gens ont spéculé sur l’appellation « iPhone 14 Max », mais de récents rapports suggèrent qu’Apple pourrait opter pour « iPhone 14 Plus » à la place, comme un clin d’œil à l’époque de l’iPhone 6 à l’iPhone 8.

Bien sûr, cela soulève également le fait que personne ne peut encore être sûr du nom qu’Apple donnera à ces modèles d’iPhone de nouvelle génération. Si l’on peut parier sur « iPhone 14 », cela n’est en aucun cas garanti tant qu’Apple n’est pas monté sur scène pour l’annoncer officiellement. Apple nous a déjà surpris par le passé, comme lorsque le très controversé « iPhone 8 » s’est avéré être l’iPhone X. Il est peu probable que cela se produise cette année, mais nous ne pouvons pas l’exclure totalement.

Focus sur la photo

En ce qui concerne la nouvelle gamme d’iPhone, attendez-vous à ce que l’iPhone 14 Pro soit la star du spectacle, avec des rapports indiquant un écran Always-on Display, une caméra de 48 mégapixels et un nouveau design qui élimine l’encoche en faveur d’un design de caméra frontale en forme de trou (poinçon + pilule).

Les modèles standard de l’iPhone 14 sont susceptibles d’être considérablement moins excitants. L’encoche devrait être conservée, mais il est possible qu’ils bénéficient de l’écran ProMotion à 120 Hz de l’iPhone 13 Pro de l’année dernière. La rumeur veut également qu’ils soient équipés de ce qui sera essentiellement la même puce A15 que ce modèle, bien qu’Apple soit susceptible de lui donner un nouveau nom, comme elle le fait chaque année avec l’Apple Watch.

Deux puces différentes

Il est possible que nous voyions une puce « A16 » dans l’iPhone 14 et une « A16 Pro » dans l’iPhone 14 Pro, la puce dite « A16 » étant une version reconditionnée du GPU A15 à 5 cœurs légèrement plus puissant utilisé dans l’iPhone 13 Pro, plutôt que la version à quatre cœurs de l’iPhone 13.

Malgré les rumeurs de l’année dernière selon lesquelles d’importants changements de design étaient à venir, il est peu probable que l’iPhone 14 soit très différent de son prédécesseur.

Nous verrons également les autres améliorations habituelles, notamment des mises à niveau générales de la caméra sur l’ensemble de la gamme, avec probablement au moins une ou deux nouvelles fonctions de photographie, et bien sûr, au moins un léger coup de pouce à l’autonomie et aux performances de l’ensemble des appareils.

Apple Watch 8, Apple Watch Pro et Apple Watch SE 2

Si les événements organisés par Apple en septembre concernent principalement l’iPhone, il est fort probable que nous assistions également au lancement de l’Apple Watch Series 8. Cette année, le rafraîchissement annuel de la montre connectée d’Apple devrait également être rejointe par une nouvelle version « Pro » conçue pour une utilisation extérieure plus robuste. Une version de seconde génération de l’Apple Watch SE, qui a fait ses débuts en 2020, devrait également faire son apparition.

En outre, Apple pourrait avoir quelques autres surprises. Ces événements de septembre tournent autour de l’iPhone et de l’Apple Watch, mais Apple en profite souvent pour annoncer d’autres produits. Parmi les plus fortes possibilités, citons la seconde génération des AirPods Pro et une dixième génération d’iPad d’entrée de gamme.

Apple pourrait également sortir un nouveau HomePod ou un HomePod mini ; avec la prise en charge de Matter dans iOS 16, Apple aura certainement quelque chose à dire sur HomeKit et ses ambitions dans la maison connectée, mais la question de savoir si cela inclura de nouveaux produits reste ouverte.