De nouvelles fonctions d’accessibilité et de partage arrivent sur les appareils Android

Google apporte également une nouvelle tuile Google Keep à Wear OS, qui vous permet d’afficher des notes ou des listes de contrôle sur une smartwatch, et un nouveau cadran de montre Bitmoji arrive également sur la plateforme dédiée aux smartwatches de Google.

Google présente également de nouveaux widgets adaptés aux tablettes pour Google Drive et Google Keep, ce qui vous permet d’afficher davantage de contenu sur des écrans plus grands.