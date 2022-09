De nouvelles caractéristiques de la Insta360 X3 ont été dévoilées avant le lancement

Depuis quelques années, la société Insta360 (également connue sous le nom d’Arashi Vision Inc.) développe des caméras d’action avancées, telles que des caméras à 360 degrés. L’entreprise chinoise propose également des logiciels de montage pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. En outre, elle fabrique également des appareils photo 180-3D.

Aujourd’hui, Insta360 se prépare à lancer sa nouvelle caméra d’action à 360 degrés. Si vous faites partie des acheteurs intéressés, voici les fonctionnalités possibles de la caméra.

Insta360 se prépare à l’annonce de sa « prochaine caméra » le 8 septembre, mais WinFuture semble avoir les détails en avance. La source a des images et des spécifications pour la nouvelle caméra d’action à 360 degrés Insta360 X3 de la société, qui laisse tomber le nom « One » de sa marque et arbore un écran plus grand que son prédécesseur, la Insta360 One X2. Bien sûr, les consommateurs se concentreront certainement sur ses caractéristiques plutôt que sur le changement soudain de marque.

WinFuture suggère que la Insta360 X3 aura la même résolution de 5.7k que les deux précédentes générations de la caméra, bien que les capteurs d’image mis à jour devraient permettre d’atteindre une résolution 4K en mode mono-objectif, contre une résolution 1440p sur la One X2. Il est possible de réaliser des vidéos en 8K et de prendre des photos à des résolutions allant jusqu’à 72 mégapixels.

Les spécifications complètes sont un peu éparses et on n’a pas encore d’informations sur les taux de rafraîchissement ou la résistance à l’eau, mais les images du produit montrent que l’écran tactile circulaire du One X2 a été remplacé par un écran rectangulaire de 2,29 pouces beaucoup plus grand.

Un prix assez élevé

Des boutons supplémentaires et une commande vocale améliorée seraient également prévus pour améliorer le fonctionnement de la caméra, ainsi qu’une augmentation de 50 % de la vitesse des transferts de données en WLAN. Il est également question d’une nouvelle fonction de « pré-enregistrement » qui semble analogue à la fonction HindSight de GoPro, qui enregistre en continu des séquences audio et vidéo permettant de sauvegarder 15 ou 30 secondes de séquences sur une carte SD après avoir appuyé sur le déclencheur. Ainsi, vous ne manquerez aucune prise de vue.

Le prix pour le marché européen serait fixé à un prix de 539,99 euros.