Des photos des étuis officiels d’Apple pour l’iPhone 14 ont fuité

Dans quelques heures, nous aurons enfin vu la nouvelle gamme d’iPhone 14. De plus, il y a fort à parier que beaucoup auront décidé d’en acheter un. Naturellement, vous devrez attendre quelques jours avant de mettre la main sur votre nouveau smartphone flashy, mais que ferez-vous une fois que vous aurez fini d’apprécier son design ?

Vous lui mettrez un étui, très probablement. Et Apple a tout prévu ! Si Apple est plutôt prévisible lorsqu’il s’agit des couleurs de ses appareils, la firme de Cupertino s’amuse à changer les motifs au fil des générations.

Cette année ne semble pas faire exception. Si l’on en croit les fuites, Apple a une fois de plus joué avec les couleurs. Plus tôt dans la semaine, Majin Bu a partagé dans un tweet des photos de ce qui semble être les nouveaux étuis officiels d’Apple. Comme auparavant, il y a deux variantes principales : une en cuir et une autre en silicone.

Now I can say with 99% confidence that the iPhone 14 Case colors you saw in previous tweets will be official. iPhone 14 Max will probably only be called Plus pic.twitter.com/nM3Y95broQ

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 4, 2022