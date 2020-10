La Insta360 ONE X2 ajoute un écran tactile, et devient étanche

On pourrait penser qu’avec tout ce qui se passe avec cette pandémie, il y aurait moins d’utilisations de caméras d’action et de caméras à 360 degrés. Au contraire, l’intérêt pour ces appareils a plutôt augmenté à mesure que les gens découvrent et créent de nouvelles façons de créer et d’enregistrer des souvenirs. De la vidéoconférence parfois morne à la diffusion en direct à la maison en passant par la capture d’images d’un monde quelque peu différent, il n’y a probablement pas de meilleur moment pour avoir toujours une caméra à portée de main, prête à filmer à tout moment, sans avoir à se soucier des angles parfaits et de la mise en scène. Et pour cela, la nouvelle caméra de la Insta360 ONE X2 vous donne tout ce dont vous avez besoin.

La Insta360 ONE X2 est la digne successeure de la populaire et réputée caméra 360. Et d’après ce que nous savons de ce nouvel opus, il est fort probable qu’elle va détrôner de la première place la… ONE X. La Insta360 ONE X2 est une caméra à 360 degrés qui regorge d’astuces vidéo. Elle est conçue pour capturer des vidéos adaptées aux réseaux sociaux. Par exemple, « Bullet time », qui ralentit le temps, donne l’impression qu’une équipe de tournage personnelle (ou un drone) vous suit partout.

Comme auparavant, elle fait cela grâce à la combinaison d’un capteur 5,7 K, d’une paire d’objectifs fish-eye à 200 degrés et d’un logiciel qui supprime automatiquement les accessoires comme les perches à selfie.

Mais, la Insta360 ONE X2 apporte aussi de nouvelles fonctionnalités. Tout d’abord, elle est désormais étanche selon la norme IPX8, ce qui signifie que vous pouvez l’emmener jusqu’à 10 mètres sous l’eau sans avoir besoin d’un étui, ce qui en fait un rival encore plus important de la GoPro Max. Étant donné que sa prédécesseure n’était pas du tout étanche, c’est une grande amélioration.

De plus, bien que la ONE X2 soit légèrement plus grande et plus lourde que la ONE X (elle pèse 149 g contre 115 g pour le premier opus), il contient une batterie plus grande de 1 630 mAh qui promet une autonomie légèrement plus longue de 80 minutes.

Parmi les autres caractéristiques très demandées qui ont été ajoutées à la ONE X2, citons un nouvel écran tactile couleur pour un aperçu en direct de vos vidéos, quelques objectifs supplémentaires en option (qui sont vendues séparément), une application mobile plus polyvalente et une qualité audio supérieure, grâce à l’inclusion de quatre microphones.

Des modifications plus faciles

Insta360 a également prêté une certaine attention à l’énigme du montage que peuvent poser les caméras 360 comme la ONE X2. S’il est bon de ne pas avoir à se soucier de manquer l’action, parce que vous filmez dans toutes les directions, cela peut aussi vous submerger de décisions de montage une fois que vous avez terminé le tournage. Pour vous aider dans cette tâche, l’application Insta360 dispose d’un nouveau mode « Auto Frame » qui agit comme un éditeur automatique, en parcourant vos séquences et en recadrant les plans pour trouver les points forts.

Comme auparavant, vous pouvez également suivre les sujets en faisant glisser un carré autour d’eux dans votre montage, tandis que le mode TimeShift Hyperlapse est également disponible dans les modes 360 degrés et Steady Cam. Ce dernier mode permet à la ONE X2 de filmer des vidéos traditionnelles « plates », comme une caméra d’action standard, uniquement avec la stabilisation FlowState de la Insta360 appliquée.

Un certain coût

Cependant, la qualité vidéo réelle de la Insta360 ONE X2 sera probablement analogue à celle de sa prédécesseure, étant donné qu’elle semble utiliser la même combinaison de capteur et d’objectif. Cela signifie que vous obtenez un capteur CMOS de 1/2, 3 pouce qui peut capturer des vidéos 5,7 K à 30 fps (ou 2,7 K à 50 fps en mode Steady Cam), ainsi que des photos de 18 mégapixels, plus une paire d’objectifs super larges f/2,0.

Si tout cela est suffisant pour que la Insta360 ONE X2 conserve sa première place sur le podium des caméras 360, je vous en parlerais prochainement. En effet, je viens de recevoir la caméra et je vous la présente rapidement. Si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous pouvez commander la ONE X2 dès aujourd’hui au prix de 489,99 euros.