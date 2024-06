Insta360 Connect : La révolution de la vidéoconférence

Insta360 est l’une des entreprises de caméras les plus cool de la scène technologique depuis un certain temps maintenant et sa large gamme de matériel de haute qualité figure dans de nombreuses vidéos de créateurs que vous avez pu voir sur YouTube. Maintenant que nous disposons d’appareils tels que le Meta Quest 3, il est tout à fait possible de créer ses propres vidéos à 360° et de revivre ses souvenirs, mais il s’agit là d’une histoire pour un autre jour, car le dernier appareil d’Insta360 est destiné à un marché plus collaboratif.

Le Insta360 Connect a été dévoilé au salon Infocomm de Las Vegas la semaine dernière et a sans aucun doute été l’une des vedettes du salon. Vous connaissez peut-être Insta360 pour sa gamme de caméras d’action à 360°, mais la Connect est davantage destinée à la vidéoconférence et permet aux équipes de mieux communiquer ensemble.

La barre vidéo IA à double caméra est dotée d’une technologie qui rend les réunions en ligne un peu moins ennuyeuses. Fini le temps du son de mauvaise qualité, de la perte de concentration et de la nécessité de rester immobile devant une webcam bon marché.

La Insta360 Connect est dotée d’une double caméra 4K composée d’une caméra grand-angle et d’une caméra téléobjectif à cardan. Les deux fonctionnent ensemble de manière transparente, capturant des vues de groupe 4K et de gros plans individuels pour des visuels de réunion inégalés.

Un soupçon d’IA dans la Insta360 Connect

Évidemment, j’aime tout ce qui touche à l’IA, et la Connect est livrée avec ce qu’Insta360 appelle AI Resolution+ — un algorithme d’apprentissage automatique qui transforme la qualité et les détails de l’image. Il montre la personne qui parle en double résolution pour des interactions à distance qui ressemblent à la réalité.

Un réseau de 14 microphones garantit que vous entendrez chaque mot important, tandis que la réduction et l’annulation du bruit devraient éliminer les sons de fond indésirables, ce qui vous permettra de vous concentrer sur ce qui est dit.

La caméra à cardan permet de suivre le locuteur si vous êtes dans une pièce avec d’autres personnes et de changer rapidement de locuteur en cas de changement. Elle suit également les mouvements, ce qui vous permet de vous diriger vers le tableau blanc pour cette partie de votre présentation.

Le monde a changé depuis la pandémie et les équipes étant réparties dans le monde entier, il n’a jamais été aussi important d’aider les collègues éloignés à se sentir inclus. Vous pouvez précommander la Insta360 Connect sur le site Web d’Insta360 et bénéficier d’une réduction de 200 dollars sur le prix demandé.