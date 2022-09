GoPro Hero 11 : même design que la Hero 10 mais avec un nouveau capteur

GoPro se concentre sur les caméras d’action et l’entreprise californienne a mis l’accent sur le développement de l’appareil portable qui permet de capturer des images HD 4K et d’obtenir une fréquence d’images élevée pour la capture de mouvements. Depuis longtemps, GoPro propose chaque année de nouveaux modèles de ses caméras d’action, avec de nouvelles caméras chaque année.

Nous pouvons également nous attendre à une conception étanche analogue qui protégera la caméra d’action jusqu’à une profondeur de 10 mètres. La nouvelle GoPro Hero 11 Black fait l’objet de peu d’informations à l’heure actuelle, et aucune date de sortie n’est prévue pour l’appareil. Cependant, si elle suit la sortie annuelle de la caméra d’action, elle arrivera en 2022, juste avant la fin de l’année . La plupart des lancements de GoPro ont lieu au mois d’octobre de l’année, et les spéculations vont dans le sens d’un lancement en octobre 2022.

La fuite suggère également que vous serez en mesure de filmer des séquences vidéo 5.3K à 60 images par seconde (fps), et également en 4K à 120 fps — identique à ce que l’actuelle Hero 10 Black offre. Une stabilisation électronique améliorée de la vidéo est également prévue grâce à une version plus avancée de la technologie HyperSmooth de GoPro.

Le nouvel ajout à la caméra d’action est un nouveau capteur qui sera légèrement plus grand que sa version actuelle avec la Hero 10 Black. Selon la source, le nouveau capteur pourrait aider à filmer de meilleures vidéos et photos dans des paramètres de faible luminosité . En effet, la nouvelle caméra arborera un objectif plus large capable de produire des photos de 27 mégapixels, contre 23 mégapixels pour l’appareil actuel.

WinFuture a rapporté qu’il y a un nouveau dispositif GoPro à venir, sous le nom de Hero 11 Black, succédant à l’actuelle Hero 10 Black de la société. Le rapport affirme également qu’elle dispose des spécifications de la nouvelle caméra d’action, affirmant qu’elle présentera le même design pour son châssis — y compris un écran frontal de 1,4 pouce à l’avant et un écran tactile de 2,27 pouces à l’arrière, et ne changera que les parties internes pour ajouter ses nouvelles fonctionnalités.