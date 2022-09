L’USB4 v2 pourrait être plus rapide que nous le pensions, avec des vitesses allant jusqu’à 120 Gb/s

Les spécifications de la nouvelle version 2.0 de l’USB 4 sont désormais connues, grâce à l’USB Promoter Group. Il est révélé que la version 2.0 de l’USB 4 apportera une mise à niveau majeure des vitesses de transfert de données, les doublant à 80 Gb/s sur le câble et le connecteur USB Type-C.

Les vitesses de transfert de données de 80 Gb/s seront atteintes par une nouvelle architecture de couche physique avec l’utilisation de câbles Type-C passifs à 40 Gb/s et de câbles Type-C actifs à 80 Gb/s. Elle prendra également en charge les protocoles de données et d’affichage mis à jour et la bande passante disponible sera augmentée.

Le protocole de données prend en charge le tunnelage de données USB 3.2 pour une vitesse allant jusqu’à 20 Gb/s. Les spécifications DisplayPort et PCIe mises à jour sont également prises en charge. En outre, la version 2.0 de l’USB 4 prend en charge l’USB 4 en version 1.0, l’USB 3.2, l’USB 2.0 et le Thunderbolt 3.

Brad Saunders, président de l’USB Promoter Group, a déclaré : « Une fois de plus, suivant la tradition de l’USB, cette mise à jour de la spécification USB4 double la performance des données afin d’offrir des niveaux de fonctionnalité plus élevés à l’écosystème USB Type-C. Les solutions qui profitent le plus de cette amélioration de la vitesse sont les écrans à haute performance, le stockage, les hubs et les docks basés sur l’USB ».

L’USB Promoter Group, qui comprend notamment Apple, Microsoft et Intel, a également confirmé qu’elle mettrait bientôt à jour les spécifications de l’USB Type-C et de l’USB Power Delivery (USB PD), et ce avant les événements de développement USB DevDays prévus en novembre.

En outre, l’USB 3.2, le DisplayPort et le tunnel de données PCI Express (PCIe) devraient faire l’objet de mises à jour majeures.

Encore plus vite !

Bien que ce soir très excitant, il s’avère que certains dispositifs USB4 v2 pourraient aller encore plus vite que cela, en prenant en charge des vitesses allant jusqu’à 120 Gb/s. Mais, il y a un hic.

Bien que l’USB Promotor Group n’ait pas encore publié la spécification complète de l’USB4 v2, Angstromics a fait quelques recherches et a découvert qu’il est probable que la nouvelle norme ajoute le support des transferts de données unidirectionnels jusqu’à 120 Gb/s. Cela permettrait, entre autres, de prendre en charge le protocole UHBR20 (Ultra High Bit Rate) de DisplayPort 2.0, ce qui vous permettrait de connecter un PC ou un appareil mobile à un écran HDR 8K, 144 Hz, à l’aide d’un câble USB4 v2 ou d’une station d’accueil.

Mais voici le hic : si vous envoyez la vidéo sur une connexion de 120 Gb/s, vous réduirez de moitié la capacité de votre appareil à recevoir des données à haut débit, à 40 Gb/s. En effet, le connecteur USB Type-C comporte deux paires de liaisons de données à haut débit : deux pour l’envoi de données et deux pour la réception de données. La version 1 de l’USB4 prend en charge 20 Gb/s par voie, ce qui signifie que vous pouvez envoyer et recevoir jusqu’à 40 Gb/s en même temps. La version 2 de l’USB4 doublera ce chiffre à 40 Gb/s par voie, soit un total de 80 Gb/s de bande passante bidirectionnelle.

Bien entendu, l’USB Promoter Group n’a pas encore officiellement confirmé cette capacité. Il faudra donc attendre la publication de la spécification complète avant de savoir si cette option est vraiment envisageable.

Une annonce en novembre ?

Nous espérons obtenir plus de détails sur les spécifications de l’USB 4 2,0, de l’USB Type-C et de l’USB PD lors des USB Developer Days 2022. L’événement aura lieu les 1er et 2 novembre à Seattle et les 15 et 16 novembre à Séoul/Corée du Sud.

Reste à savoir quand cette norme sera disponible dans le commerce !