Le Motorola Edge 30 Ultra semble très ambitieux et excitant !

Sans doute le smartphone non pliable le plus attendu de Motorola depuis le DROID de 2009 et le DROID X de 2010, le Motorola Edge 30 Pro sera le premier smartphone à arborer un capteur d’image de 200 mégapixels et il sera également livré avec d’autres caractéristiques haut de gamme, notamment un chargeur de 125 W. Oui, le Motorola Edge 30 Ultra est vraiment un modèle phare que Motorola pourrait utiliser pour s’attaquer à Samsung sur le marché des Android non pliables (le RAZR défiera le Galaxy Z Flip 4 s’il arrive sur le marché mondial).

La populaire source Evan Blass a diffusé un tweet qui contient une vidéo promotionnelle pour le smartphone. Le capteur de 200 mégapixels est la première caractéristique sur laquelle on se concentre (sans jeu de mots). La caméra est vraiment grande, surtout si on la compare aux deux autres caméras situées en dessous. Motorola nous assure que le capteur photo est « étonnant dans n’importe quelle lumière » et nous montre rapidement quelques photos prises avec le smartphone.

La vidéo révèle que le smartphone est propulsé par le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm qu’il qualifie de « processeur Snapdragon le plus rapide et le plus puissant ». Avec le TurboCharger de 125 W mentionné plus haut, une charge de 7 minutes est suffisante pour vous permettre de fonctionner toute la journée.

L’écran incurvé de 6,67 pouces est pOLED, ce qui signifie qu’il est en plastique et que la résolution de 2 400 x 1 080 pixels n’est pas l’écran 1440 p que l’on voit sur certains flagships Android comme le Pixel 6 Pro et le Galaxy S22 Ultra. Alors que beaucoup diront que vous ne pouvez pas faire la différence entre 1080 p et 1440 p, cela pourrait être rédhibitoire pour certains. Malgré tout, l’écran aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un écran lumineux qui culmine à 1250 nits.

La vidéo montre que le smartphone sera doté du système Dolby Atmos, qui offre un son spatial « 3D » permettant aux utilisateurs d’entendre les sons comme s’ils provenaient de devant eux, de leur gauche ou de leur droite, ou encore de derrière eux.

Une annonce le 8 septembre

Le smartphone sera présenté le 8 septembre, deux jours après l’annonce de la gamme Huawei Mate 50, et le lendemain de l’événement iPhone 14.

Après avoir connu le succès avec ses modèles abordables, Motorola s’est rapidement essayé au milieu de gamme avant de revenir aux flagships en 2020 avec le Motorola Edge et le Motorola Edge+. Aujourd’hui, alors que Motorola est le troisième plus grand vendeur de smartphones aux États-Unis, la société est sur le point de lancer son smartphone le plus ambitieux depuis des années.

C’est excitant de voir que Motorola fabrique à nouveau des smartphones phares pertinents.