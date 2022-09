Voici l’Apple Watch Pro dans toute sa gloire !

Apple est sur le point de tenir son prochain événement le 7 septembre, et si la star du spectacle sera sans aucun doute l’iPhone 14, il y a d’autres appareils qui auront l’occasion de se prélasser sous les projecteurs.

L’un d’eux est l’Apple Watch Pro, qui devrait être lancée aux côtés de l’Apple Watch 8 standard. La première serait une version plus robuste de la seconde, avec un écran plus grand, une batterie plus importante et un nouveau design.

Le dernier point est peut-être le plus intéressant. Jusqu’à présent, il y avait peu d’informations concrètes sur l’apparence réelle de l’Apple Watch Pro. Cependant, 91 Mobiles a réussi à se procurer un certain nombre de rendus CAD exclusifs montrant la nouvelle montre connectée dans toute sa gloire.

En général, il est assez évident que l’Apple Watch Pro sera une bête très différente de celles qui l’ont précédée. Il semble que l’Apple Watch Pro soit dotée d’un écran plus grand de 1,99 pouce (contre 1,9 pouce pour la plus grande montre de la Series 7), d’un châssis principal plutôt massif (47 mm contre 45 mm pour la plus grande montre de la Series 7) et d’une nouvelle caractéristique de conception intéressante.

D’un côté, l’Apple Watch Pro aura apparemment une « protubérance » qui loge un bouton physique et la couronne de l’appareil. Ce bouton est « probablement programmable » afin que le porteur puisse choisir ce qu’il en fait, comme lancer une application, une fonction ou une séance d’entraînement spécifique.

Un prix très élevé

En outre, il a été dit que les bracelets pour l’Apple Watch Pro pourraient ne pas être compatibles avec les bracelets Apple Watch existants. Si c’est le cas, cela risque d’être une gêne pour tous ceux qui sont intéressés par la Pro et qui ont déjà une collection de bracelets soigneusement sélectionnés.

Il est très clair que l’Apple Watch Pro n’est pas destinée à tout le monde. De nombreux analystes ont émis l’hypothèse qu’Apple avait un public cible précis en tête avec cet appareil (c’est-à-dire les athlètes et les utilisateurs très actifs physiquement). Selon Mark Gurman, de Bloomberg, l’Apple Watch Pro met particulièrement l’accent sur l’autonomie de la batterie. À en juger par ces images, cela se fait au prix d’un encombrement supplémentaire.

De plus, l’Apple Watch Pro sera un gadget incroyablement onéreux. La plupart des rapports font état d’un prix d’environ 900 à 1000 dollars. C’est peut-être la première fois qu’une Apple Watch coûte plus cher que la version d’entrée de gamme du smartphone qui l’accompagne.

Attendez-vous également à voir l’Apple Watch Series 8 et une nouvelle version de l’Apple Watch SE2, au prix plus attractif, lors de cet événement.