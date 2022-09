Un informateur partage des informations sur l’Apple Watch Series 8

L’informateur ShrimpApplePro a diffusé un tweet contenant ce qu’il appelle des « informations » sur l’Apple Watch Series 8, qui devrait être dévoilée avec deux autres variantes ce mercredi 7 septembre lors de l’événement Far Out d’Apple.

L’informateur a soit fait une faute de frappe, soit révélé la taille de l’étui de l’Apple Watch Pro lorsqu’il a mentionné que les tailles des étuis sont toujours de 41 et 55 mm. En fait, les étuis de l’Apple Watch Series 7 étaient de 41 mm et 45 mm.

Cependant, avant que d’accuser ShrimpApplePro d’une erreur involontaire, il pourrait avoir fait référence aux débuts de l’Apple Watch Pro. Il s’agit de la variante dite « robuste » et « sportive » de la montre, qui devrait coûter le même prix que l’iPhone 13 Pro, soit 999 dollars outre-Atlantique. Ce modèle devrait être doté d’un écran de 2 pouces, le plus grand jamais vu sur l’Apple Watch. Elle pourrait également afficher une résolution de 410 x 502 pixels et disposer de plus de surface d’écran pour afficher des données supplémentaires sur la condition physique, entre autres.

En fait, l’informateur admet avoir fait une erreur, car il voulait dire 41 mm et 45 mm. Son commentaire lorsqu’on lui a fait remarquer la gaffe était « Oh merde, je n’avais pas vu ça oui ». Ce n’est pas grave, car au moins il a admis son erreur.

Evening gamers

Heres an titbits, more details about the standard Series 8:

• Yes they are still 41–55 mm confirmed If anyone still wondering.

• The red of (PRODUCT) RED is a new shade of red.

• the seal box’s design is still the same, except they added more glue underneath pic.twitter.com/0bqM4ze6AR

—ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022