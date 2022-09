IFA 2022 : Lenovo lance la deuxième génération de ses tablettes Tab P11 et Tab P11 Pro

Lenovo vient d’annoncer deux nouvelles tablettes. Lors de la conférence IFA de cette année, la société a révélé la deuxième génération de ses Lenovo Tab P11 et Lenovo Tab P11 Pro.

Lenovo Tab P11 (2e génération)

Selon Lenovo, la Lenovo Tab P11 (2e génération) est 50 % plus puissante que la génération précédente. Sous son capot, elle aura le processeur octa-core de milieu de gamme MediaTek Helio G99, construit sur un processus de 6 nm, et sera disponible en plusieurs configurations : avec 4 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go d’espace de stockage, ou avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage avec un emplacement pour carte SD.

Dès sa sortie de l’emballage, la Lenovo Tab P11 (2e génération) sera livrée avec Android 12 L — la version spéciale d’Android 12 pour les tablettes et les appareils à grand écran — et comme Lenovo l’a indiqué dans son communiqué de presse, elle pourra être mise à niveau vers Android 14.

La Lenovo Tab P11 (2nd-gen) sera équipée d’un écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Dans le domaine audio, elle sera livrée avec des haut-parleurs quadruples avec un support Dolby Atmos et une prise audio de 3,5 mm. La tablette sera alimentée par une batterie de 7 700 mAh, mais malheureusement, Lenovo n’a pas mentionné combien de temps elle prendra pour se charger complètement.

Lenovo Tab P11 Pro (2e génération)

Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus puissant, la Lenovo Tab P11 Pro de seconde génération est celle que vous devriez choisir. Selon Lenovo, le nouveau modèle Pro est 120 % plus puissant que son prédécesseur.

La Lenovo Tab P11 Pro (2e génération) est équipée du processeur haut de gamme octa-core MediaTek Kompanio 1300T lancé l’année dernière, dont les performances sont analogues à celles du Snapdragon 888, le chipset haut de gamme de Qualcomm en 2021. La Tab P11Pro (2e génération) sera disponible avec 4 Go, 6 Go et 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Sur le plan logiciel, contrairement à sa cousine de milieu de gamme, la Lenovo Tab P11 Pro sera livrée avec la version normale d’Android 12, ce qui est un choix un peu bizarre, étant donné que la moins chère obtient 12 L. La Tab P11 Pro recevra toujours deux mises à jour majeures du système d’exploitation jusqu’à Android 14.

Elle sera également équipée d’un écran OLED de 11,2 pouces avec une résolution de 2,5 K (2 560 x 1 536 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Des technologies comme Dolby Vision — qui améliore la qualité de l’image en offrant des couleurs plus vives et des noirs plus sombres — et HDR10+ — qui améliore les couleurs et le contraste d’une vidéo ou d’une image — sont également prises en charge.

La tablette disposera également de quadruples haut-parleurs de JBL avec un support Dolby Atmos. La batterie de ce modèle sera de 8 000 mAh, et selon Lenovo, elle pourra tenir jusqu’à 14 heures d’utilisation. Mais là aussi, la vitesse de charge est inconnue.

Pour ses deux nouvelles tablettes, Lenovo propose un clavier de taille normale avec un trackpad intégré, le Lenovo Precision Pen 3 pour la Pro et le Lenovo Precision Pen 2 pour le modèle standard, ainsi qu’un étui folio. Cependant, tous les accessoires doivent être achetés séparément.

Maintenant, abordons le prix et la disponibilité des nouvelles tablettes de Lenovo. La Lenovo Tab P11 Pro (2e génération) arrivera dans les rayons le 12 septembre 2022 et coûtera 499 €. Quant à la Lenovo Tab P11 (2e génération), elle sera disponible à partir du 12 novembre 2022 et coûtera 299 €.