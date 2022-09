Android 14 prendra en charge la connectivité par satellite

La prochaine version d’Android inclura un support pour les connexions satellites des smartphones. Google a confirmé que Android 14 sera la prochaine version du système d’exploitation. Le vice-président principal des plateformes et des écosystèmes de Google, Hiroshi Lockheimer, a tweeté quelque chose de positif, pour changer, sur le chemin parcouru par la firme technologique et sur ce qu’elle accomplit maintenant.

Cette annonce intervient après que SpaceX et T-Mobile ont annoncé leur projet de connecter les smartphones directement aux satellites. Récemment, Google a déployé la mise à jour stable Android 13 pour les smartphones Pixel.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in ’08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we’re designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!

—Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) September 1, 2022