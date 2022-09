La Razer Kishi V2 pour iPhone va ravir les joueurs sur iOS

Le jeu ne nécessite plus un PC, un ordinateur portable ou une console de grande taille. De nos jours, beaucoup de gens utilisent leurs smartphones comme des appareils de jeu à part entière, et de nombreuses entreprises ne tardent pas à se lancer dans l’aventure pour faciliter les choses avec une série de gadgets.

Cette fois, Razer a dévoilé le Kishi v2, un contrôleur de jeu mobile universel conçu pour tous les types d’iPhone. Elle succède à la Razer Kishi originale et arrive plus tard que la version Android, qui a été lancée en juillet 2022. Cette manette est-elle assez performante pour battre la concurrence de Razer, la Backbone One ?

Équiper votre iPhone d’une Razer Kishi v2 le fait presque ressembler à une Nintendo Switch, et c’est probablement l’idée — le contrôleur est censé remplacer une console de jeu. Après tout, les iPhone modernes sont dotés d’un processeur et d’une puissance graphique considérables, il n’y a donc aucune raison de ne pas les utiliser pour jouer à des jeux mobiles plus sérieux — des titres ressemblant plus à « Call of Duty » qu’à « Candy Crush ». Razer commercialise la manette comme un dispositif permettant de jouer à des jeux AAA sans avoir à faire de compromis.

La nouvelle Kishi utilise la connexion Lightning de l’iPhone, ce qui pourrait la rendre assez rapide, offrant une faible latence et des commandes réactives. Le dispositif est compatible avec tous les iPhone fonctionnant sous iOS 15.4 ou supérieure, c’est-à-dire tous les iPhone après l’iPhone 6 s, ainsi que l’iPhone SE et même l’iPod touch. En effet, elle est livrée avec un pont expansif qui s’adapte à la taille de votre appareil.

La comparaison de la Razer Kishi v2 avec sa prédécesseure révèle quelques améliorations, mais la liste n’est pas très longue.

Le même prix que sa concurrente

La nouvelle manette est dotée de deux boutons d’épaule supplémentaires qui peuvent être assignés à tout ce que vous souhaitez à l’aide de l’application propriétaire Nexus de Razer. Razer a également étendu la liste des périphériques compatibles et ajouté un bouton supplémentaire sur le côté droit de la manette. Dans l’ensemble, ce n’est pas grand-chose, mais il semble que la Kishi v2 pourrait être un peu plus ergonomique et confortable à utiliser. Reste à savoir si c’est le cas. La Kishi pour iPhone a pratiquement le même aspect que la version Android, de sorte que les joueurs sur les deux plateformes ne manquent rien.

Le prix du Razer Kishi v2 est de 119,99 euros, ce qui la place exactement au même niveau de prix que la Backbone One mentionnée plus haut.