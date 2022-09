IFA 2022 : HMD Global veut que vous gardiez votre nouveau téléphone Nokia et sauvez la planète

HMD Global a peut-être renoncé à lancer des produits phares, mais elle tente une nouvelle manœuvre pour maintenir l’intérêt des gens pour les smartphones Nokia. L’entreprise lance un nouveau service d’abonnement pour ses smartphones mobiles afin qu’ils ne finissent pas dans les décharges.

Baptisé Circular, ce modèle d’abonnement récompensera les possesseurs d’un smartphone Nokia qui conserveront leur smartphone plus longtemps. Les utilisateurs gagneront des crédits appelés « Seeds of Tomorrow » (graines de demain) qui leur permettront d’investir dans des causes écologiques et humanitaires telles que la plantation d’arbres, l’élimination du plastique dans les rivières et l’ajout de connectivité aux zones reculées.

Le programme permettra également aux propriétaires de smartphones Nokia de retourner ou de remplacer leurs smartphones à tout moment après une période de 3 mois. Toutefois, les semences ou les crédits ne seront pas pris en compte pour l’obtention de remises lors de l’achat de nouveaux smartphones. Plus les clients conserveront leur appareil, plus ils gagneront de crédits qu’ils pourront utiliser pour des causes caritatives. Lorsqu’un appareil est retourné, HMD le remet à neuf, l’envoie à un programme partenaire pour les personnes dans le besoin ou le recycle de manière responsable.

En fonction de l’appareil, les clients devront débourser quelques euros par mois pour un abonnement à Circular. Des frais de mise en service supplémentaires seront facturés. La société remplacera rapidement les appareils sous abonnement en cas de dommage accidentel, de perte ou de vol.

Au départ, seuls quatre appareils Nokia seront disponibles avec les abonnements Circular

Le programme Circular de HMD sera d’abord disponible au Royaume-Uni et en Allemagne. D’autres marchés seront ajoutés à l’avenir. Au départ, seuls quatre appareils Nokia seront disponibles avec les abonnements à Circulaire, à commencer par le Nokia G60 nouvellement lancé et les Nokia XR20 et Nokia T10 déjà sortis.

Les Nokia X30 et Nokia T21, également lancés à l’IFA 2022, seront ajoutés à la liste lorsqu’ils seront disponibles.

Nouveaux smartphones Nokia

En parlant du Nokia X30, il s’agit encore d’un autre smartphone trop cher et décevant de HMD Global. L’appareil est équipé d’une puce Snapdragon 695, d’une double caméra avec une caméra principale de 50 mégapixels et une caméra ultra-large de 13 mégapixels, d’une batterie d’une capacité de 4 200 mAh, d’une charge de 33 W et d’un écran de 6,43 pouces à 90 Hz.

HMD affirme que le smartphone est unique pour son châssis fait d’aluminium recyclé à 100 % et de plastique recyclé à 65 %. La société a également promis de fournir trois ans de mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité au téléphone de 529 euros.

Pendant ce temps, le Nokia G60 est une autre nouvelle offre Snapdragon 695 de HMD. Il réduit l’appareil photo ultra-large à 5 mégapixels et la charge à 20 W. Cependant, il dispose d’un écran à 120 Hz, d’une batterie plus importante de 4 500 mAh et d’une capacité de stockage extensible. L’appareil est également fabriqué en plastique recyclé et bénéficie de la même promesse de mise à jour pendant trois ans que le X30, plus haut de gamme. Le Nokia G60 est proposé au prix de 319 euros.