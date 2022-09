Samsung annonce la Galaxy Tab Active4 Pro, résistante sur tous les fronts

Nous sommes nombreux à apprécier nos appareils technologiques portables — smartphones, tablettes, wearables, etc. — et à les utiliser principalement pour le divertissement et l’interaction sociale, avec une touche de productivité ici et là. Mais, il est facile d’oublier qu’il existe une pléthore de ces produits, spécifiquement conçus pour aider les employés à faire leur travail plus facilement et plus efficacement. Samsung vient d’annoncer une toute nouvelle tablette, mais cette fois, il ne s’agit pas de l’appareil traditionnel que vous pouvez utiliser pour regarder des vidéos TikTok et rester en contact avec vos amis sur Messenger.

La nouvelle Galaxy Tab Active4 Pro est un modèle robuste dont le but est de survivre dans un environnement plus difficile. Mais en fin de compte, c’est un appareil robuste sur tous les fronts, car elle est également livrée avec des astuces logicielles pour protéger les données de l’utilisateur.

Les Sud-Coréens affirment que la tablette peut survivre aux chutes, et étant donné qu’elle dispose d’une protection de niveau militaire, elle devrait être capable de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. L’écran de cette élégante tablette, sans doute la partie la plus vulnérable et la plus importante, est protégé par le verre Gorilla Glass 5 de Corning.

« Équipée d’un verre Corning Gorilla Glass 5, la Galaxy Tab Active4 Pro surpasse les autres verres renforcés chimiquement en matière de résistance aux rayures et aux dommages. Elle peut également supporter des chutes jusqu’à 1 m, ou avec la housse de protection livrée en boîte, des chutes jusqu’à 1,2 m. Comme couche de protection supplémentaire, la Galaxy Tab Active4 Pro et son S Pen intégré sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Et pour les environnements les plus difficiles, l’appareil est conforme à la norme MIL-STD-810H5 pour résister à des altitudes, des températures, des vibrations et une humidité extrêmes », explique Samsung dans le communiqué de presse.

La tablette dispose de tout ce que l’on peut attendre d’une tablette moderne, notamment jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec une prise en charge d’une carte micro SD également disponible. Cependant, l’une des plus grandes caractéristiques est la batterie remplaçable par l’utilisateur, donc si la capacité de 7 600 mAh est épuisée, vous pouvez obtenir plus de jus avec une autre batterie. Si vous avez un endroit où garder la tablette branchée, il y a aussi le mode sans batterie, qui est parfait pour prévenir l’épuisement de la batterie. Ce mode peut également être associé à Samsung DeX pour connecter la Active4 Pro à un écran externe.

Samsung Knox, une protection logicielle

En matière de protection logicielle, la Galaxy Tab Active4 Pro est parfaitement équipée. « Samsung propose Knox Suite, une plateforme tout-en-un qui permet aux équipes informatiques de configurer, sécuriser, gérer et analyser plus facilement les appareils, qu’il s’agisse d’un seul appareil ou de toute une flotte. La plateforme de sécurité de niveau défense de Samsung, Samsung Knox, protège également le Galaxy Tab Active4 Pro avec des protections matérielles et logicielles entièrement intégrées. De la puce à l’écran, la plateforme offre une protection de bout en bout et en temps réel contre les menaces croissantes auxquelles est confrontée la main-d’œuvre moderne », explique Samsung.

En outre, il existe un support pour le mappage des touches, ce qui permet aux entreprises de programmer les touches pour lancer rapidement des applications critiques pour l’entreprise ou couramment utilisées en appuyant sur un bouton. Il est également possible d’ajuster la sensibilité de l’écran tactile afin que les employés portant des gants n’aient pas à les enlever pour utiliser la tablette. Enfin, les haut-parleurs ont été améliorés pour offrir un volume maximal plus élevé — un détail important pour ceux qui travaillent dans des environnements plus bruyants comme les chantiers de construction, par exemple.

La tablette Samsung Galaxy Tab Active4 Pro sera disponible dans certaines parties de l’Europe à partir de ce mois de septembre.