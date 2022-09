IFA 2022 : Samsung propose enfin l’OLED pour ses moniteurs de jeu Odyssey

Samsung présente son premier moniteur de jeu OLED à l’IFA 2022 de Berlin, en présentant le Odyssey OLED G8 comme le prochain périphérique de sa série d’écrans haut de gamme.

Samsung a dévoilé et lancé plusieurs écrans impressionnants tout au long de l’année, notamment le Odyssey Neo G8 4K à 240 Hz, un moniteur de jeu Quantum Mini-LED de 32 pouces, et l’énorme Odyssey Ark Mini-LED de 55 pouces à 165 Hz et 4K.

Cependant, la marque n’a pas encore mis en œuvre la technologie OLED dans ses écrans de jeu. En outre, Samsung a également collaboré avec d’autres marques qui mettent en œuvre ses panneaux QD-OLED dans ses écrans de jeu, mais n’a pas utilisé cette technologie sur ses propres moniteurs jusqu’à présent.

Le Samsung Odyssey OLED G8 présente un design ultra-mince de 34 pouces avec une résolution Quad HD (3 440 x 1 440 pixels), une fréquence de rafraîchissement de 175 Hz, un format d’image 21:9 et un temps de réponse de 0,1 ms. Le moniteur G85SB a été fabriqué avec un panneau Quantum Dot-OLED présentant une courbure de 1800R et une épaisseur de 3,9 mm dans sa partie la plus fine, ce qui permet à Samsung de le commercialiser parmi ses moniteurs de jeu les plus minces. Sa conception comprend également un cadre métallique et l’absence de rétroéclairage.

Pour garantir la précision des couleurs, le Samsung Odyssey OLED G8 présente un volume de couleur de 100 % et une gamme de couleurs DCI-99,3 %, en plus d’une certification VESA DisplayHDR 400 True Black. Le moniteur comprend également un support réglable en hauteur (HAS) avec une fonction d’inclinaison qui permet de le régler pour le confort de l’utilisateur et l’ergonomie.

Les ports à l’arrière de l’écran comprennent un Micro HDMI 2.1, un Mini DP 1.4 et un port USB-C, en plus d’un haut-parleur stéréo de 5 watts.

Disponible au 4e trimestre 2022

Outre la prise en charge des logiciels axés sur les jeux, notamment AMD FreeSync Premium, le Odyssey OLED G8 prend également en charge le Samsung Gaming Hub, qui offre un accès en streaming à partir de services tels que Xbox, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia, Utomik et Amazon Luna. Le Samsung Smart Hub est également disponible pour le streaming de divertissement à partir de services tels que Amazon Prime, Netflix, YouTube, et autres. Le moniteur peut également se connecter à divers appareils de l’Internet des objets (IoT) dans toute une maison grâce à l’application Samsung SmartThings.

Le Samsung Odyssey OLED G8 sera disponible dans le monde entier à partir du quatrième trimestre 2022. Le détail précis des prix dépendra des sorties régionales.