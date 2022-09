IFA 2022 : ces nouvelles Philips Hue iront dans votre salon et sur votre PC

Philips lance une nouvelle gamme d’ampoules Hue à l’IFA 2022, ainsi que des mises à jour logicielles qui promettent plus de sécurité et une configuration plus facile. Les nouvelles ampoules Hue vont des formes distinctives conçues pour être superbes sans abat-jour aux nouvelles bandes lumineuses destinées aux joueurs sur PC.

Pour l’ampoule Philips Hue Filament — la plus petite de la gamme — il y a maintenant une mise à niveau vers une température de couleur blanche réglable. Alors que la version existante est uniquement réglable, le nouveau modèle d’ambiance utilise deux filaments émetteurs de lumière afin que la lumière puisse être réglée de chaude à froide. Elle s’adapte à un raccord à vis E14/E12 et coûtera 44,99 euros (ou 64,99 euros pour un lot de deux) lors de son lancement le 13 septembre.

La nouvelle gamme d’ampoules Philips Hue Lightguide est beaucoup plus spectaculaire. Lancées au quatrième trimestre 2022, ces ampoules décoratives surdimensionnées se déclinent en trois formes (gros globe, ellipse et triangle), chacune étant dotée d’un revêtement extérieur réfléchissant pour les faire scintiller davantage. À l’intérieur, on trouve un tube interne « guide de lumière » en polycarbonate de qualité optique, qui brille grâce à la lumière multicolore des LED situées dans la base.

Elles produisent une lumière jusqu’à 500 lumens, et sont destinées à être utilisées sans abat-jour comme une pièce d’exception — rassurez-vous, elles peuvent être réglées à seulement 0,2 % de leur luminosité maximale. La société a également conçu des cordons de suspension assortis en option, avec un câble enveloppé de tissu et un support métallique en noir ou en blanc. Les ampoules coûteront entre 74,99 et 89,99 euros, selon le style, et les cordons à 49,99 euros chacun.

Les joueurs sur PC obtiennent des bandes lumineuses à couleurs synchronisées

Enfin, il y a la bande lumineuse Philips Hue Play Gradient pour PC. Comme la version que Philips a lancée pour les téléviseurs, il s’agit d’une bande lumineuse flexible qui se fixe à l’arrière d’un écran — dans ce cas, un moniteur de jeu pour PC — et qui peut afficher différentes zones de couleur sur sa longueur. Elle est contrôlée par l’application Philips Hue Sync pour PC, qui adapte la lumière ambiante au jeu à l’écran.

Il y aura deux tailles, l’une pour les écrans de 24 à 27 pouces au prix de 169,99 euros et l’autre pour les écrans de 32 à 34 pouces au prix de 189,99 euros, ainsi qu’une version pour les configurations à trois écrans au prix de 279,99 euros. Cette dernière est conçue pour un trio d’écrans de 24 à 27 pouces, chacune des trois sections de bande lumineuse étant reliée en guirlande à la dernière.

D’après les recherches de Philips, la plupart des plateformes de jeu multi-écrans sautent apparemment deux écrans et passent directement à trois, de sorte qu’il n’y a pas de ligne de jonction juste devant le joueur. Les joueurs pourront choisir quel écran — et même quelle partie de l’écran — est utilisé pour la correspondance des couleurs. Le tout sera mis en vente le 13 septembre 2022.

Matter et plus encore arrivent dans l’application Hue

Le logiciel Hue de Philips reçoit également une poignée de nouvelles fonctionnalités. La plus utile sera peut-être la capacité de Hue à imiter votre présence à la maison, en allumant et éteignant automatiquement les pièces et les scènes pour donner l’impression que vous êtes physiquement là. Elle s’appuiera sur les minuteries existantes prises en charge par l’application Hue, et les utilisateurs pourront choisir la pièce et les lumières concernées, ainsi que l’heure à laquelle cela se produit (ou si c’est uniquement lorsqu’il fait sombre dehors) lorsque la fonctionnalité sera mise en service ce mois-ci.

Les utilisateurs de la Hue Sync Box découvriront, à partir de la fin du quatrième trimestre 2022, que la fonctionnalité pour laquelle ils ouvrent actuellement l’application autonome Hue Sync sera intégrée dans le logiciel principal Hue. Cela fait partie des efforts de simplification de Philips, et les fonctions de synchronisation avec la télévision seront ajoutées en tant qu’option à côté de l’intégration existante de Spotify.

Philips indique que la prise en charge de Matter pour Hue est toujours prévue pour le quatrième trimestre. Il s’agira d’une mise à jour logicielle pour le pont Hue plutôt que d’un nouveau matériel. Philips lance également une nouvelle intégration SmartThings pour la synchronisation de la musique, qui fonctionnera de manière analogue à son support Spotify. Toute musique sur un smartphone ou une tablette Samsung Galaxy obtiendra un spectacle lumineux en temps réel pendant la lecture. Enfin, grâce à un partenariat avec Corsair, les lumières Hue seront intégrées à l’application Corsair ICUE.