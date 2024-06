Philips Hue Twilight : Une lampe de chevet qui imite le lever et le coucher de soleil

Philips Hue propose désormais la lampe de chevet Twilight, un dispositif d’éclairage intelligent qui simule un effet de lever et de coucher de soleil lorsque vous vous endormez et vous réveillez.

La lampe Twilight contient deux éléments d’éclairage LED intelligents : un qui pointe vers le bas (comme une lampe de lecture) et un autre qui longe l’arrière de la lampe pour éclairer le mur. Chacune de ces sources lumineuses peut être contrôlée indépendamment. Cependant, Philips Hue explique que la lumière orientée vers le mur, qui peut produire une gamme complète de couleurs, est destinée à créer un effet de « lever » ou de « coucher » de soleil.

L’élément d’éclairage principal de la lampe se limite aux nuances conventionnelles de blanc « chaud » et « froid » et remplace simplement la lampe de chevet classique (bien qu’elle puisse être beaucoup plus faible que la plupart des lampes et faire office de veilleuse). À cette fin, Philips Hue propose plusieurs thèmes d’éclairage inspirés de la nature que vous pouvez déclencher au lever ou au coucher du soleil. Vous pouvez également personnaliser les actions de la lampe dans l’application Philips Hue.

Ce que je préfère dans cette lampe, ce sont ses boutons intégrés. Au lieu de jouer avec une application ou une commande vocale tous les soirs, vous pouvez appuyer sur un bouton situé sur le dessus de la lampe Twilight pour lancer votre routine du coucher. Des boutons supplémentaires sur la lampe Twilight vous permettent de contrôler d’autres appareils connectés dans votre maison, c’est un peu comme si vous aviez un bouton connecté Hue à votre chevet.

Autres nouveautés Philips Hue de ce mois de juin 2024

Outre la nouvelle lampe Twilight, Philips Hue a lancé quatre nouvelles formes d’ampoules pour les lampes à cordon suspendues Lightguide : petit globe, grand globe, triangle et Edison. L’entreprise propose également de nouvelles bandes lumineuses Solo de différentes tailles. Il convient de noter que Twilight est la première lampe connectée Philips Hue à être explicitement commercialisée en tant que lampe de « réveil » ou de « chevet ». Les précédents produits, tels que Hue Go et Hue Bloom, sont souvent utilisés comme lampes de chevet, mais ils ne sont pas explicitement commercialisés dans ce but.

La nouvelle lampe Philips Hue Twilight est disponible au prix de 279,99 euros. Elle est disponible en noir et en blanc. Vous pouvez acheter la lampe Twilight sur le site web de Philips Hue, et elle devrait arriver chez d’autres revendeurs dans les jours ou semaines à venir.

Pour les autres produits, voici les prix :