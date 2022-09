IFA 2022 : le IdeaPad 5i de Lenovo est le premier Chromebook avec un écran 120 Hz

Outre ses lunettes connectées Glasses T1 et son ordinateur portable pliable X1 Fold récemment dévoilés, de l’IFA 2022, Lenovo vient d’annoncer le nouveau Chromebook IdeaPad 5i, qui est le premier Chromebook à être équipé d’un écran haute résolution avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Lenovo a également annoncé un nouvel ordinateur de bureau Chromebox, qui vient compléter sa gamme déjà très complète d’appareils fonctionnant sous Chrome OS.

Chromebook IdeaPad 5i

L’écran haute résolution du Chromebook IdeaPad 5i se démarque. La taille de 16 pouces est quelque peu unique dans le monde des Chromebooks, car peu d’entre eux sont aussi grands. Gardez à l’esprit que chaque pouce de diagonale ajoute de l’espace à la fois horizontalement et verticalement, de sorte que l’écran est nettement plus grand que celui des Chromebooks de 14 pouces.

Le texte et les graphiques devraient être nets avec la résolution 2,5K de l’IdeaPad 5i, et le défilement ultra-fluide avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit du premier Chromebook à présenter un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, une caractéristique généralement réservée aux ordinateurs portables de jeu et aux appareils haut de gamme. Il atteint également une luminosité maximale de 350 nits, selon Lenovo.

Le IdeaPad 5i est plus qu’un simple écran et Chrome OS devrait bien fonctionner avec des configurations allant jusqu’à un Intel Core i3-1215U, 8 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Lenovo revendique une autonomie de 12 heures et a fourni un bon matériel d’appel vidéo avec une webcam 1080p et deux haut-parleurs de 2 watts. Les ports comprennent un emplacement Micro-SD, deux ports USB-C, deux ports USB-A et une prise audio. Le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6E complètent la connectivité.

Il s’agit d’un gros Chromebook, donc le poids de 1,85 kg ne devrait pas être une surprise. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais il ne devrait pas tarder puisque le lancement de l’ordinateur portable est prévu ce mois-ci.

ThinkCentre M60q Chromebox

Lenovo a également mis à jour sa gamme de Chromebox avec le ThinkCentre M60q. Lenovo n’a pas fabriqué de ThinkCentre Chromebox depuis un certain temps, ce qui pourrait signaler un regain d’intérêt pour ce marché. Mesurant 17,78 x 3,38 x 18,2 cm, cet ordinateur compact et montable embarque un processeur Intel Core i5 de 12e génération, prend en charge jusqu’à quatre écrans et est doté d’une connectivité Wi-Fi 6E pour un accès rapide à Internet.

Une version Entreprise a également été annoncée. Elle est identique en termes de spécifications mais s’accompagne de la gestion de la mise à niveau Google Chromebook Enterprise. Proposé au prix de 323 dollars, le Lenovo ThinkCentre M60q Enterprise devrait être disponible en février 2023.