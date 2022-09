Ce démontage d’iFixit révèle la plus grande faiblesse des smartphones pliables Galaxy

Les Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 ont été lancés en août respectivement au prix de 1 109 et 1 799 euros,. Vous pouvez les commander dès maintenant.

Quelle a été la plus grande surprise de la révélation du Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 de cette année ? Eh bien, il s’agissait du premier lancement d’un smartphone pliable Samsung à ne pas faire l’impasse sur la durabilité de l’appareil. Nous ne savons pas si ces appareils pliables sont plus robustes que leurs prédécesseurs, mais le dernier démontage d’iFixit met les choses en perspective.