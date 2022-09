L’iPhone 14 Pro pourrait commencer avec 256 Go de stockage interne

L’iPhone 14 d’Apple arrive à grands pas, et une fois de plus, le géant technologique basé à Cupertino prévoit de mettre à niveau le modèle Pro afin de rendre l’appareil plus attrayant pour la plupart des clients.

Outre les mises à niveau de la RAM, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seraient toujours dotés de 6 Go de RAM, mais en revanche, Apple utilisera la mémoire LPDDR5), on pense désormais que la version de base de l’iPhone 14 Pro pourrait également être dotée de 256 Go de stockage.

En d’autres termes, Apple met à niveau l’iPhone de base avec davantage de stockage, TrendForce expliquant que malgré ces changements, les modèles Pro pourraient en fait ne pas coûter plus cher.

« L’iPhone 14 Pro et Pro Max font partie des quatre nouveaux modèles qui seront mis à niveau avec le processeur A16 (TSMC de 4 nm). Les mises à niveau telles que la capacité de mémoire initiale de départ passant à la mémoire LPDDR5 de 6 Go et 256 Go, la caméra principale passant à 48 millions, les changements de conception de Face ID, etc. devraient faire augmenter les prix de départ. Cependant, sous la pression de la hausse de l’inflation mondiale et des taux de change, Apple devrait adopter une stratégie de prix plus prudente afin de ne pas affecter ses performances de vente », indique TrendForce.

Légère augmentation des prix attendue

Selon la même société, le prix de l’iPhone 14 pourrait se situer entre 749 et 799 dollars, de sorte que le modèle de base pourrait encore être un peu plus cher que la génération actuelle — l’iPhone 13 mini, qui sera abandonné cette année, commence à 809 euros. D’un autre côté, l’iPhone 13 commence à 909 euros (799 dollars), il y a donc une chance qu’aucune augmentation de prix n’ait lieu cette année.

La nouveauté de cette année sera l’iPhone 14 Max, dont le prix devrait se situer entre 849 et 899 dollars.

L’iPhone 14 Pro Max pourrait connaître une augmentation de prix d’au moins 50 dollars, car TrendForce s’attend à ce que le nouveau modèle commence à 1 149 ou 1 199 dollars, contre 1 099 dollars (1 159 euros) dans le cas de la génération actuelle.