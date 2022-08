Le prochain iPhone SE pourrait être une version moderne de l’iPhone XR

Avec la sortie de l’iPhone 14 cette année, le plus petit iPhone de la gamme d’Apple sera l’iPhone SE, qui est actuellement basé sur le design de l’iPhone 8 et possède donc un écran LCD de 4,7 pouces. Le lancement de l’iPhone 14 marquera la fin de l’iPhone mini, car Apple a décidé d’abandonner le format 5,4 pouces au profit de modèles plus grands.

En conséquence, l’iPhone SE restera la seule option pour tout client intéressé par une option plus petite. Mais pas pour longtemps, car il semble que le géant de la technologie basé à Cupertino envisage également d’abandonner le facteur de forme traditionnel de l’iPhone et de rendre l’iPhone SE plus grand lorsque la prochaine génération sera lancée.

Plus précisément, le populaire Jon Prosser affirme qu’Apple n’utilisera plus l’iPhone 8 comme base de l’iPhone SE de nouvelle génération, mais l’iPhone XR.

Cela signifie que l’iPhone SE 2023 n’aura plus de bouton d’accueil et de Touch ID, mais sera doté d’une encoche et de Face ID, tout comme les iPhone de la génération actuelle. Bien sûr, il sera également doté d’un écran plus grand, puisque l’iPhone XR utilise un panneau LCD de 6,1 pouces.

En d’autres termes, il semble que les jours des petits iPhone sont déjà comptés, donc une fois que le nouvel iPhone SE sera en ligne, Apple sera sur la même lignée du design de la nouvelle génération d’iPhone.

Pas avant 2024

Quant à la date à laquelle le prochain iPhone SE pourrait voir le jour, il est très probable qu’il soit dévoilé en 2023, bien que pour l’instant, cette information ne soit évidemment pas confirmée. D’un autre côté, étant donné que l’iPhone SE de 2022 est encore un nouveau modèle, ne soyez pas trop surpris si Apple décide d’attendre 2024 pour le dévoiler.

Cependant, pour l’instant, tous les détails sont encore incertains, alors prenez tout avec une bonne dose de scepticisme.