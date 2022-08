Google semble avoir divulgué le premier détail concernant le Pixel 7a : l’audio

Alors que l’attention du Pixel 6a n’est pas retombée, et que la série de Pixel 7 doit encore arriver, la première rumeur relative au smartphone de milieu de gamme pour 2023 de Google, qui, nous le supposons, s’appellera le Pixel 7a, est déjà là.

Le rapport tourne en grande partie autour de la norme Bluetooth LE Audio qui promet une meilleure qualité audio, une meilleure efficacité énergétique, et de permettre à un appareil source de diffuser de l’audio à plusieurs appareils. La dernière version du système d’exploitation de Google, Android 13, prend effectivement en charge la norme Bluetooth LE Audio.

Pour profiter de cette nouvelle technologie, votre smartphone et vos écouteurs doivent tous deux la prendre en charge, et même si certains des meilleurs écouteurs de 2022 prennent en charge des codecs plus récents comme aptX HD de Qualcomm, cela ne sert à rien si votre smartphone ne peut pas également le gérer.

9to5Google rapporte que les Pixel 7 et 7 Pro, ainsi que le Pixel 7a non annoncé, pourraient prendre en charge le Bluetooth LE Audio. Des commentaires publiés par des employés de Google sur la plateforme de collaboration de code Gerrit suggèrent que les p22/p23a, supposés être les smartphones Pixel de l’automne 2022, les Pixel 7 et Pro, et le smartphone de série A de 2023, le Pixel 7a, incluront des paramètres Bluetooth LE Audio.

Comme le code de ces appareils n’est pas disponible, il est difficile de dire comment ils « amélioreront la prise en charge du Bluetooth LE Audio d’Android 13 », donc pour l’instant, nous pouvons nous attendre à des options de meilleure qualité ou de bande passante plus élevée que ce qui est offert par Android 13 par défaut.

Une meilleure qualité audio

En bref, la gamme Pixel 7 et le Pixel 7a auront probablement une qualité audio supérieure sur les appareils Bluetooth LE Audio pris en charge par rapport au Pixel 6. 9to5Google émet la théorie que le support pourrait dépendre de la seconde génération de la puce Tensor.

Comme la norme est relativement nouvelle, la plupart des utilisateurs, à l’exception des mordus de son, pourraient ne pas s’en soucier. Les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung sont prêts pour le Bluetooth LE Audio, mais le support sera activé plus tard cette année.