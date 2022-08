La souris Logitech G502 X gagne en vitesse et en précision

La fantastique souris de jeu G502 de Logitech vient de recevoir une triple mise à niveau. À partir du 30 août, Logitech propose une nouvelle gamme G502 X avec trois souris de jeu : une option filaire, une autre sans fil et un modèle sans fil haut de gamme avec éclairage RGB.

Les trois souris de la série G502 X réutilisent l’emblématique design de la G502, y compris un bouton de changement de DPI réglable qui vous permet d’augmenter la vitesse du curseur à la volée.

Mais, elles offrent un taux de réponse 68 % plus rapide grâce à un capteur de jeu Hero 25K et une version améliorée de la technologie d’interrupteur optique-mécanique Lightforce de Logitech (en gros, ce sont des interrupteurs optiques qui donnent une impression de mécanique).

Les souris améliorées sont également un peu plus légères que la G502 originale, avec un poids compris entre 89 et 110 grammes (le modèle filaire est le plus léger, le modèle sans fil RGB est le plus lourd). Comparez cela à la souris Logitech G502 originale, qui pèse 114 grammes.

La souris phare de la gamme G502 X est la G502 X Plus (169 euros). Elle est dotée d’un éclairage 8 LED personnalisable, que vous pouvez programmer par le logiciel G Suite de Logitech. La Logitech G502 X Lightspeed (149 euros), moins cher, offre exactement les mêmes caractéristiques que le modèle Plus, sans l’éclairage RVB. (On peut supposer que le modèle Lightspeed offre une meilleure autonomie de la batterie, puisqu’il ne gaspille pas d’énergie pour l’éclairage RVB).

Elles sont disponibles !

Enfin, il y a le modèle filaire G502 X (89 euros), qui offre une proposition de valeur intéressante. Elle coûte la moitié du prix de la G502 Plus, mais elle offre les mêmes caractéristiques, moins la connectivité sans fil et le RGB. Pour moi, c’est une bonne affaire !

Les trois souris Logitech G502 X sont disponibles sur le site Web de Logitech. Elles sont également répertoriées sur Amazon, mais au moment de la rédaction de cet article, Amazon n’a pas de souris G502 X en stock. Notez que les souris sans fil G502 X sont compatibles avec le tapis de souris sans fil de Logitech, ce qui permettra peut-être de résoudre les problèmes d’autonomie du modèle RGB.