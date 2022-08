JBL a créé un boîtier d’écouteurs à écran tactile pour ses écouteurs sans fil

Plus d’un an après que JBL ait lancé une toute nouvelle gamme de produits audio personnels sous le nom de JBL Tour Series, la société a décidé de donner à cette gamme un rafraîchissement bien nécessaire. Les deux premiers produits de la gamme Tour étaient le casque supra-auriculaire JBL Tour One et les écouteurs intra-auriculaire sans fil JBL Tour Pro+. Ces deux produits ont maintenant trouvé leurs successeurs dans les modèles JBL Tour One M2 et JBL Tour Pro 2.

En tant que produits de seconde génération dans leurs marchés respectifs, ces deux appareils présentent plusieurs améliorations et perfectionnements par rapport à leurs prédécesseurs. Étant donné de leur prix de près de 300 euros, nous nous attendons à ce que ces produits concurrencent les AirPods Pro d’Apple et la précédente génération de Sony WH-1000XM4.

La plupart des améliorations apportées au casque JBL Tour One M2 semblent être progressives, le produit conservant la même esthétique générale que son prédécesseur.

Les écouteurs JBL Tour Pro 2, quant à eux, semblent être un produit entièrement nouveau grâce à un design d’écouteurs entièrement nouveau. Malgré cela, ce n’est pas pour son design remanié que vous vous souviendrez des JBL Tour Pro 2. Ce qui fait la différence, c’est le boîtier de charge intelligent, qui doit être le plus cool de son genre pour des écouteurs sans fil jusqu’à présent. Contrairement à la plupart des étuis de charge qui ont pour but plutôt utilitaire de garder vos écouteurs chargés, celui-ci augmente le facteur cool en vous permettant d’interagir avec lui par un écran tactile LED de 1,45 pouce qui affiche des informations importantes.

L’interface du boîtier de charge des Tour Pro 2 ressemble à celle d’une smartwatch. Outre l’affichage d’informations standard telles que l’heure actuelle et le niveau de la batterie de chaque écouteur, vous pouvez jouer avec la plupart des paramètres des écouteurs à l’aide de cet écran sans jamais avoir à utiliser votre smartphone. L’étui de charge est d’autant plus cool que vous pouvez l’utiliser pour afficher les notifications et même recevoir des appels sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Bien entendu, JBL s’attend à ce que vous emportiez l’étui de recharge partout avec vous.

Toujours des écouteurs avec la technologie ANC

Comme les prédécesseurs, les JBL Tour Pro 2 prennent en charge la technologie ANC et offre la possibilité de passer en mode ambiant si nécessaire. Alimentés par des haut-parleurs de 10 mm, les Pro 2 prennent également en charge les fonctions propriétaires de JBL telles que JBL Pro Sound et Spatial Sound. L’autonomie annoncée du produit est de 40 heures lorsqu’il est utilisé avec un boîtier entièrement chargé.

Quant au casque JBL Tour One M2, ce produit présente une version améliorée de la technologie ANC et du son ambiant de JBL. Dotés de haut-parleurs de 40 mm, ces écouteurs bénéficient également des technologies Pro Sound et Personi-fi 2,0 de JBL ainsi que de l’algorithme audio immersif JBL Spatial Sound de la société. Le casque Tour One M2 revendique une durée totale de lecture de musique de 50 heures sans ANC, et de 30 heures avec ANC activé.

Ces deux produits devraient être mis en vente à partir de janvier 2023. Le prix du JBL Tour One M2 est de 299 € et celui des JBL Tour Pro 2 de 249 €.