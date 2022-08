Facebook Gaming va fermer son application en octobre

En 2020, Microsoft a annoncé la fermeture de son propre service de streaming en direct, Mixer, et a transféré tous ses créateurs de contenu et ses utilisateurs sur Facebook Gaming.

« Malgré cette nouvelle, notre mission de connecter les joueurs, les fans et les créateurs avec les jeux qu’ils aiment n’a pas changé, et vous pourrez toujours trouver vos jeux, vos streamers et vos groupes lorsque vous visitez Gaming dans l’application Facebook ».