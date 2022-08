La Galaxy Tab Fold ne devrait pas adopter l’écran Ultra-Thin Glass (UTG)

Les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 sont de loin les smartphones pliables les plus raffinés à ce jour. Samsung, par extension, est la principale force sur le marché des smartphones pliables, grâce à son expérience inégalée dans la fabrication de cette technologie inédite, son énorme part de marché sur le segment, et sa chaîne d’approvisionnement sophistiquée.

Néanmoins, alors que les smartphones pliables continuent d’évoluer, le géant technologique coréen a des ambitions encore plus grandes en tête. Une tablette pliable (provisoirement baptisée Galaxy Tab Fold) serait à l’horizon et pourrait faire ses débuts dès l’année prochaine.

Alors que beaucoup s’attendent à ce que la Galaxy Tab Fold suive la philosophie de conception de la série Galaxy Fold et soit simplement une version plus grande de ce dernier, il semble que ce ne soit pas exactement le cas. Selon The Elec, Samsung pourrait faire un pas en arrière avec sa technologie d’écran pliable lorsqu’il s’agit de ses plus grands dispositifs pliables.

Actuellement, le Z Fold 4 et le Z Flip 4 utilisent la technologie Ultra-Thin Glass (UTG). Ce matériau, bien que flexible, se comporte un peu comme du verre. Par conséquent, des problèmes de durabilité ne manqueront pas de se poser avec l’expansion de la taille de l’écran d’une éventuelle tablette pliable.

La solution est assez simple (bien que peu élégante). Samsung va revenir à des films polyimides (PI) transparents pour résoudre le problème. Les films PI ont été utilisés pour la première fois dans le Galaxy Fold original sorti en 2019.

Le début d’un fiasco ?

Certains se souviennent peut-être encore du fiasco qui a suivi la sortie initiale du premier Z Fold, de nombreux critiques ayant accidentellement cassé leur appareil. L’utilisation d’une technologie aussi problématique pourrait sonner le glas de la première génération de tablettes pliables de Samsung.

The Elec affirme que Samsung a envisagé d’utiliser un mélange de films UTG et PI, mais a finalement décidé de s’en tenir uniquement à ces derniers. Malheureusement, cela signifie que les chances que la Galaxy Tab Fold finisse comme un produit expérimental défectueux au lancement sont plutôt élevées.