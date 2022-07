Voici le Xiaomi 12S Ultra, le nouveau fleuron de la photo sur mobile

Après de nombreux teasing, fuites et rumeurs, le Xiaomi 12S Ultra est enfin officiel, et une chose que ce smartphone ne cache pas, ce sont ses ambitions en matière de photo. Il suffit de regarder ce gigantesque module de caméra à l’arrière !

Non seulement il semble grand, mais il y a une raison solide derrière cette configuration de caméra extra-large. Le Xiaomi 12S Ultra est le premier smartphone à être équipé du nouveau capteur d’image Sony IMX989, qui se trouve être le plus grand capteur photo construit spécifiquement pour les smartphones. On s’attend à ce qu’il débarque dans de nombreux autres smartphones à l’avenir, mais cet appareil Xiaomi est le premier à l’avoir.

Ainsi, le Xiaomi 12S Ultra vise clairement à changer le monde de la photographie sur smartphone, mais il est également un véritable flagship. Il est équipé de la puce haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, de la mémoire RAM et du stockage les plus rapides, et bien sûr, il dispose également d’un grand et magnifique écran OLED de 6,7 pouces.

Mais tout d’abord, commençons par un aperçu de la … caméra.

Xiaomi 12S Ultra : caméra

Le système de caméra du Xiaomi 12S Ultra est un cercle géant à l’arrière du smartphone, qui loge les trois caméras arrière. Au centre se trouve le nouveau capteur principal et vous pouvez voir qu’il semble beaucoup plus grand que le reste. À gauche se trouve un capteur photo ultra-large, et sous le capteur principal se trouve un capteur photo périscopique avec un zoom 5x.

Capteur photo grand-angle de 50 mégapixels, 23mm, ouverture f/1,9, capteur 1″ (Sony IMX989)

Capteur ultra-large 48 mégapixels, 13mm, ouverture f/2,2, capteur 1/2″ (IMX586)

Capteur photo de 48 mégapixels à zoom 5.2X, 120mm, f/4,1, capteur 1/2″ (IMX586)

Vous l’aurez compris, l’élément majeur de cette configuration est le capteur Sony IMX989 de 1 pouce. Un capteur aussi grand signifie des tailles de pixels individuels plus grandes qui atteignent 1,6 μm, et après binning des pixels, cela va jusqu’à 3,2 μm, une grande augmentation par rapport à la concurrence. Cela vous permet d’obtenir des photos avec moins de bruit, une plage dynamique plus étendue et plus de lumière capturée.

Au-dessus du capteur se trouve une nouvelle lentille asphérique 8P qui aide à résoudre les problèmes de photographie courants tels que les reflets, les images fantômes et l’aberration chromatique. En fait, l’ensemble du module de l’appareil photo du Xiaomi 12S Ultra est doté d’un revêtement anti-reflet, d’un revêtement d’encre sur les bords de l’objectif, d’un matériau copolymère d’oléfine cyclique et d’un filtre de lumière infrarouge avec une technologie de revêtement par centrifugation.

Partenariat avec Leica

Bien sûr, les images ne sont pas que des spécifications, et pour aider à obtenir de belles couleurs de ces impressionnants nouveaux capteurs, Xiaomi a établi un partenariat avec Leica dans deux domaines clés : les objectifs et l’imagerie. L’objectif a été soumis à des normes strictes de test de qualité optique, tandis que les couleurs ont été modifiées pour coller au plus près à l’aspect et à la sensation de la signature Leica, et vous avez le choix entre deux styles différents :

Le Leica Authentic Look offre une imagerie naturelle pour laquelle Leica est connu. Il conserve le contraste de la lumière et des ombres

Le Leica Vibrant Look est une combinaison de la magie du calcul de Xiaomi et du savoir-faire de Leica en matière d’image

L’ensemble de la série Xiaomi 12 S prend également en charge le format RAW 10 bits avec des métadonnées de correction des couleurs intégrées aux fichiers. Cela signifie qu’une fois que vous aurez importé les fichiers RAW dans Adobe Lightroom, Adobe Camera RAW optimisera automatiquement les photos et vous donnera un excellent point de départ pour vos retouches.

Premier appareil Android à prendre en charge le Dolby Vision HDR

Le 12S Ultra est également le premier appareil Android à proposer des vidéos Dolby Vision HDR pour l’enregistrement et la lecture de vidéos. Cette norme à gamme dynamique élevée est un plaisir à regarder.

Un élément clé d’une bonne vidéo est une stabilisation solide et le nouvel HyperOIS s’en charge également. Cette nouvelle technologie utilise l’écart entre deux images pour ramener le moteur OIS à sa position initiale, pour une stabilisation complète et des prises de vue plus stables.

Les autres caractéristiques

Le Xiaomi 12S Ultra est équipé d’un écran couleur AMOLED de 6,73 pouces. La luminosité de pointe atteint l’impressionnant 1 500 nits, tandis que la résolution est nette à 1440 p et que vous obtenez un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour un défilement fluide.

Le smartphone est bien sûr plus grand, avec une légère courbe à l’écran, mais c’est le matériau à l’arrière qui est particulièrement intéressant, car il rappelle le cuir dans son aspect et son toucher. Vous bénéficiez également d’une résistance à la poussière et à l’eau IP68, comme vous pouvez l’attendre d’un flagship moderne.

Sous le capot, le Xiaomi 12S Ultra est alimenté par le dernier processus Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi affirme que par rapport au 8 Gen 1 (utilisé pour une fois sur la famille Galaxy S22), la version plus est 21 % plus petite, et le CPU et le GPU obtiennent une augmentation de 10% des performances, et une amélioration de 30% de l’efficacité énergétique.

La société a également développé un nouveau système de dissipation de la chaleur, analogue aux nervures d’une feuille qui absorbe mieux la chaleur. Une pompe de refroidissement 3D utilise une série de canaux comme un réseau capillaire pour amener l’air chaud à l’opposé des zones chaudes, ce qui améliore considérablement l’efficacité.

Batterie et charge

Vous bénéficiez également de deux nouvelles puces Xiaomi Surge propriétaires, la puce de charge rapide Xiaomi Surge P1 et la puce de gestion de la batterie Xiaomi Surge G1, offrant de grandes améliorations dans la gestion de la batterie et l’expérience utilisateur globale.

En ce qui concerne la batterie, le Xiaomi 12S Ultra est équipé d’une batterie mono-cellulaire au silicium et à l’oxygène de 4 860 mAh. La puce de gestion de la batterie Surge G1 surveille la décharge et prédit avec précision l’autonomie disponible de l’appareil, tandis que la charge adaptative empêche la batterie de se surcharger et augmente ainsi le nombre de cycles de charge totaux de 25 %.

Les vitesses de charge ne sont pas les plus rapides proposées par Xiaomi, mais ne sont pas non plus négligeables : vous bénéficiez d’une charge rapide filaire de 67 W, d’une charge rapide sans fil de 50 W et d’une charge sans fil inversée de 10 W.

Disponibilité et prix

Tout comme le reste de la famille Xiaomi 12S, actuellement le Xiaomi 12S Ultra est uniquement disponible en Chine en 3 configurations : 6 000 yuans (environ 860 euros) pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 6 500 yuans (environ 930 euros) pour 12 Go + 256 Go et 7 000 yuans (environ 1 000 euros) pour 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.