La série Galaxy S22 va bientôt bénéficier de nouvelles fonctions et améliorations de la caméra

Il semble que Samsung prépare une nouvelle mise à niveau pour la série Galaxy S22, qui, comme l’a annoncé la société sur son forum communautaire coréen, améliorera les caméras des derniers smartphones de la série Galaxy S et ajoutera quelques nouvelles fonctionnalités.

Après la mise à jour, votre smartphone Galaxy S22 aura la possibilité de capturer des vidéos hyperlapse en utilisant sa caméra téléobjectif 3x. En outre, Samsung a déclaré qu’elle développe actuellement un mode « Astro Hyperlapse », qui vous permettra de réaliser des time-lapses du ciel nocturne encore plus créatifs. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité ne sera pas disponible tout de suite, mais Samsung a déclaré qu’elle le serait bientôt.

Une chose que Samsung va vraiment améliorer avec sa nouvelle mise à jour pour la série Galaxy S22 est le scanner de QR code intégré. Après avoir mis à jour votre smartphone Galaxy S22, vous remarquerez que la zone de lecture est désormais plus grande et que le processus de lecture est plus rapide.

De plus, le géant technologique a corrigé un problème où votre smartphone ne scanne pas automatiquement le code lorsqu’il détecte que l’objet devant l’appareil photo est un document. De plus, si vous avez fermé le résultat du scan, vous pourrez effectuer un nouveau scan manuellement en touchant simplement l’écran de votre smartphone Galaxy S22.

D’autres subtiles améliorations

Les autres éléments que Samsung a améliorés avec la mise à jour de sa nouvelle caméra pour la série S22 sont le moteur d’intelligence artificielle et l’utilisation de la mémoire dans les modes Photo, Nuit et Vidéo. Le géant technologique a également amélioré les performances HDR et la qualité des couleurs en mode Photo, ainsi que la stabilisation vidéo et la qualité de l’image lors de l’enregistrement de clips.

En juin 2022, Samsung a amélioré la netteté et le contraste naturels des caméras grand-angle de tous les smartphones S22, et maintenant ces améliorations sont également apportées aux caméras téléobjectif et ultra-large. De plus, le mode Nuit offre désormais des couleurs et une exposition améliorées, et Samsung a déclaré qu’il allait bientôt améliorer les performances de la caméra dans des conditions de très faible luminosité.