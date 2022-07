Le Xiaomi 12S Ultra écrase l’iPhone 13 Pro Max dans un test de jeux vidéo

La plupart des smartphones haut de gamme sont suffisamment rapides pour la plupart des utilisateurs, mais du point de vue des chiffres de performance, les puces de la série A d’Apple qui alimentent ses iPhone sont devant les SoC qui alimentent les smartphones Android. Les iPhone ont traditionnellement offert de meilleures performances et de meilleurs graphismes que les smartphones Android, mais Qualcomm pourrait être sur le point de leur ravir cette couronne.

Golden Reviewer, qui effectue des examens et des tests approfondis de smartphones, a découvert que le dernier fleuron de Xiaomi, le Xiaomi 12S Ultra, possède de meilleurs graphiques de jeu que n’importe quel autre smartphone existant, y compris ceux fabriqués par Apple.

Le smartphone est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, qui est une énorme amélioration par rapport au Gen 1, grâce au processus de fabrication 4 nm de TSMC. Selon Qualcomm, la puce offre des performances de CPU améliorées de 10 % et des horloges de GPU 10 % plus rapides que son prédécesseur, et elle est 30 % plus économe en énergie.

Lors de l’exécution du jeu Genshin Impact, gourmand en ressources, le Xiaomi 12S Ultra a atteint des taux de rafraîchissement supérieurs à ceux des autres meilleurs smartphones de 2022. Pour être plus précis, il a offert un nombre moyen de FPS de 57,7. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’il a atteint ce résultat sans chauffer de manière significative, ce qui était un problème avec le Snapdragon 8 Gen 1.

En fait, le Xiaomi 12S Ultra est resté plus frais que la plupart des autres smartphones de la liste, comme l’iPhone SE 2022, qui dispose de la dernière puce pour smartphone d’Apple, le A15 Bionic, l’iPhone 13 Pro Max, qui fonctionne également avec le A15, et la version Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S22 Ultra.

Il ne sera pas vendu en France

Il est intéressant de noter que le smartphone de Xiaomi semble également avoir de meilleures caractéristiques thermiques que l’iPad Air 2022 alimenté par le M1 d’Apple. Le seul appareil qui a donné une fréquence d’images plus élevée que le Xiaomi 12S Ultra était l’iPad mini 6 alimenté par le A15. Donc, bien qu’Apple ait toujours une longueur d’avance, Qualcomm est en train de rattraper le géant de Cupertino. Selon les rumeurs, le Snapdragon 8 Gen 2 offrira des performances et une efficacité énergétique encore meilleures.

Pour en revenir au 12S Ultra, il est équipé d’un capteur de caméra principale de 1 pouce, ce qui lui permettra de capturer plus de détails que les smartphones dotés de capteurs plus petits. Les autres spécifications comprennent un grand panneau OLED de 6,73 pouces et une batterie d’une capacité de 4 860 mAh avec un support de la charge rapide de 67W.

Le smartphone ne sera malheureusement vendu qu’en Chine.